Венгрия первой в мире хочет применить Сovid-паспорт
Венгрия разработала и первой в мире планирует начать применять систему специальных мобильных приложений, в которых будет отображается информация о вакцинации граждан от коронавируса и результатах тестирования.
Речь идет о так называемом Сovid-паспорт. Без него в стране нельзя будет посещать общественные места и пользоваться транспортом, сообщает Daily News Hungary.
Вся информация о состоянии здоровья будет храниться к Электронной базе здравоохранения (EESZT).
По словам главы Генеральной дирекции Национальной больницы Балинта Сабо, в мире возрастает необходимость в таких мерах.
"Чтобы граждане могли свободно передвигаться и пользоваться услугами в среде, где находится много людей и повышенный риск инфицирования", – пояснил он.
Сабо уточнил, что само приложение состоит из двух частей. Первый – Covid-паспорт, без которого практически невозможно будет посетить театр, парикмахерскую, массовое мероприятие или попасть на самолет.
Вторая – контрольное приложение. В нем будет указана информация о результатах тестов и полученных прививках.
Как только тестирование системы будет завершено, она станет доступной для всех граждан.
Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря в Венгрии стартовала вакцинация от коронавируса. Местных жителей прививают препаратом Pfizer.
Эта страна стала первой из всех государств Евросоюза, которая начала делать прививки от COVID-19.