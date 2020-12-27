Венгрия первой в мире хочет применить Сovid-паспорт

Венгрия разработала и первой в мире планирует начать применять систему специальных мобильных приложений, в которых будет отображается информация о вакцинации граждан от коронавируса и результатах тестирования.

Речь идет о так называемом Сovid-паспорт. Без него в стране нельзя будет посещать общественные места и пользоваться транспортом, сообщает Daily News Hungary.

Вся информация о состоянии здоровья будет храниться к Электронной базе здравоохранения (EESZT).

По словам главы Генеральной дирекции Национальной больницы Балинта Сабо, в мире возрастает необходимость в таких мерах.

"Чтобы граждане могли свободно передвигаться и пользоваться услугами в среде, где находится много людей и повышенный риск инфицирования", – пояснил он.

Сабо уточнил, что само приложение состоит из двух частей. Первый – Covid-паспорт, без которого практически невозможно будет посетить театр, парикмахерскую, массовое мероприятие или попасть на самолет.

Вторая – контрольное приложение. В нем будет указана информация о результатах тестов и полученных прививках.

Как только тестирование системы будет завершено, она станет доступной для всех граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря в Венгрии стартовала вакцинация от коронавируса. Местных жителей прививают препаратом Pfizer.

Эта страна стала первой из всех государств Евросоюза, которая начала делать прививки от COVID-19.