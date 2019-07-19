Венгрия хочет отхватить часть Украины: в МИД сделали тревожное заявление

Венгрия хочет отхватить часть Украины, создав анклав в Закарпатье, где проживают украинцы венгерского происхождения.

Об этом "Голосу Америки" сообщил временно исполняющий обязанности главы МИД Егор Божко. Причиной такого заявления стали визиты в Закарпатье топ-чиновников из Венгрии, где они принимали участие во встречах с кандидатами в народные депутаты от венгерской сообщества, что насторожило правительство Украины.

По словам украинского МИД, Украина рекомендовала воздержаться от таких визитов и пригласила венгерских коллег сначала посетить Киев. Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил украинских коллег во лжи и сказал, что в столицу страны его никто не приглашал.

Венгрия хочет отхватить часть Украины MFA of Ukraine

"Смотрите, в своих действиях венгерская сторона уже не первый год применяет тактику шантажа, манипуляций и искажения информации. Свой визит в Закарпатскую область господин Сийярто оправдывает тем, что его пригласил член украинского парламента. Речь идет о Василии Брензовича. Но он также кандидатом в народные депутаты на этих выборах", – отметил Божко.

Однако он подчеркнул, что Украина и МИД ни в коем случае не настроены на дальнейший скандал в отношениях между с Венгрией. И тем более не настроены ни на какую конфоронтацию:

"Мы об этом сообщили венгерской стороне. Мы оставляем открытой предложение разработать пакет мер по нормализации наших отношений и возвращения к добрососедских отношений. Однако вместо этого мы видим попытки влиять на избирательный процесс в Украине, чтобы усилить контроль Будапешта над Украинская венгерского происхождения в Закарпатской области. Но я убежден, что уже начиная со следующей недели, после завершения избирательной кампании мы вернемся к диалогу с венгерской стороной. Главное – сдерживать свои амбиции и аппетиты".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Закарпатье разгорелся скандал из-за Венгрии. Служба безопасности Украины (СБУ) зарегистрировала уголовное производство по факту размещения на первой странице газеты Kárpátalja части Закарпатской области в цветах венгерского национального флага.

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