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14 ноября • обновлено в 20:15
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Венецию атаковала "большая вода": объявлен режим ЧП. Новые фото и видео

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Мэрия Венеции в четверг, 14 ноября, объявила чрезвычайное положение в городе из-за аномального наводнения.

Об этом сообщил в Twitter мэр Луинджи Бруньяно, опубликовав видеообращение (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Мы призываем правительство помочь нам, ведь расходы будут значительными", – сказал он.

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Венецию накрыло рекордное наводнение

Венецию накрыло рекордное наводнение

Twitter Fat Boor

Венецию накрыло рекордное наводнение

Венецию накрыло рекордное наводнение

Twitter Fat Boor

Венецию накрыло рекордное наводнение

Венецию накрыло рекордное наводнение

Twitter Fat Boor

Венецию накрыло рекордное наводнение

Венецию накрыло рекордное наводнение

Twitter Fat Boor

Отмечается, что для преодоления последствий стихии власти задействовали все возможные силы и средства. В туристической метрополии через опасно высокий уровень воды закрыли школы и детсады.

Мэр Венеции уточнил, что знаменитая базилика Святого Марка понесла "серьезный ущерб". Часть исторического памятника полностью затопило во вторник, и есть опасения, что может быть нарушена структура колонн базилики.

В город также для оценки разрушений прибыл премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Венецию накрыло рекордное наводнение

Венецию накрыло рекордное наводнение

Венецию накрыло рекордное наводнение

Венецию накрыло рекордное наводнение

При этом, проект защиты города от затопления продолжается еще с 2003 года, но его раскритиковали из-за значительных затрат, скандалов и задержек. План имеет целью построить ряд плавучих ворот для защиты города во время наводнения.

Венецию накрыло рекордное наводнение

Венецию накрыло рекордное наводнение

Венецию накрыло рекордное наводнение

Венецию накрыло рекордное наводнение

Венецию накрыло рекордное наводнение

Венецию накрыло рекордное наводнение

Twitter julieaobrien

Как сообщал OBOZREVATEL, в Венеции уровень воды поднялся до отметки в 187 см, затоплено более 80% города.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Место
Италия Венеция
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Если своих мозгов не хватает, спросите у Петербуга, как защищаться от наводнений. Но у венецианцев соображалка работает, только когда они берут с туриста 20 евро за 2 часа парковки автомобиля, но вот потратить эти деньги на решение давно известной проблемы наводнений им не позволяет жадность.
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