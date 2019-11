Венецию атаковала "большая вода": объявлен режим ЧП. Новые фото и видео

Мэрия Венеции в четверг, 14 ноября, объявила чрезвычайное положение в городе из-за аномального наводнения.

Об этом сообщил в Twitter мэр Луинджи Бруньяно, опубликовав видеообращение (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Мы призываем правительство помочь нам, ведь расходы будут значительными", – сказал он.

Венецию накрыло рекордное наводнение Twitter Fat Boor

Отмечается, что для преодоления последствий стихии власти задействовали все возможные силы и средства. В туристической метрополии через опасно высокий уровень воды закрыли школы и детсады.

Мэр Венеции уточнил, что знаменитая базилика Святого Марка понесла "серьезный ущерб". Часть исторического памятника полностью затопило во вторник, и есть опасения, что может быть нарушена структура колонн базилики.

В город также для оценки разрушений прибыл премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

При этом, проект защиты города от затопления продолжается еще с 2003 года, но его раскритиковали из-за значительных затрат, скандалов и задержек. План имеет целью построить ряд плавучих ворот для защиты города во время наводнения.

More than 80% of Venice is underwater as the city sees its worst flooding in 50 years. Its mayor has declared a state of emergency and says, “the city is on its knees.” https://t.co/axTtyAh7bd pic.twitter.com/fqxt0G3IeJ — CNBC (@CNBC) November 14, 2019

Venice has been flooding for more than 100 years! THIS IS NOT NEW!!! https://t.co/UDEfbNph2c — Robert Love (@LoveStrongmusic) November 14, 2019

More than 80% of Venice was under water when the tide was at its highest Tuesday night, unleashing "apocalyptic" flooding throughout the lagoon city. — The Weather Network (@weathernetwork) November 14, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в Венеции уровень воды поднялся до отметки в 187 см, затоплено более 80% города.

