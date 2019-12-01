Венеция надумала отделиться: подробности референдума

В воскресенье, 1 декабря, в Венеции проходит референдум, на котором решается вопрос автономии и отделения от материкового промышленного центра Местре.

Как передает "Европейская правда", итальянский город на воде не впервые пытается разорвать связи с Местре, с которым имеют единого мэра и совет с 1926 года.

За последние 40 лет это уже пятый референдум. Последняя неудачная попытка датируется 2003 годом, когда явка не достигла необходимых 50%.

Однако в этот раз голосование происходит после крупнейших наводнений с 1966 года, а также на фоне роста массового туризма и перенасыщения города на воде круизными лайнерами.

Сторонники автономии считают, что со своим мэром и советом Венеция сможет эффективнее решать свои проблемы. Но нынешний глава города Луиджи Брюгнаро заявляет, что инициативы референдума противоречит закону и призывает жителей воздержаться от участия в голосовании.

Венеция

Как писал OBOZREVATEL, наводнение в Венеции принесло серьезные разрушения и громадные убытки. При этом венецианцы зарабатывают на туристах, демонстрируя последствия стихии.

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