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1 декабря • обновлено в 22:09
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Венеция надумала отделиться: подробности референдума

6.7т
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В воскресенье, 1 декабря, в Венеции проходит референдум, на котором решается вопрос автономии и отделения от материкового промышленного центра Местре.

Как передает "Европейская правда", итальянский город на воде не впервые пытается разорвать связи с Местре, с которым имеют единого мэра и совет с 1926 года.

За последние 40 лет это уже пятый референдум. Последняя неудачная попытка датируется 2003 годом, когда явка не достигла необходимых 50%.

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Однако в этот раз голосование происходит после крупнейших наводнений с 1966 года, а также на фоне роста массового туризма и перенасыщения города на воде круизными лайнерами.

Сторонники автономии считают, что со своим мэром и советом Венеция сможет эффективнее решать свои проблемы. Но нынешний глава города Луиджи Брюгнаро заявляет, что инициативы референдума противоречит закону и призывает жителей воздержаться от участия в голосовании.

Венеция

Венеция

Как писал OBOZREVATEL, наводнение в Венеции принесло серьезные разрушения и громадные убытки. При этом венецианцы зарабатывают на туристах, демонстрируя последствия стихии.

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Место
Италия Венеция
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
коварный великий Пу уже туда добрался.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Венецианская народная республика.
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Ну тут ща начнётся... Авторы вы хоть бы объяснили что такое отделение, ща все тут Крым, Барселону и прочее представляют, вопрос в банальной децентрализации бабла, поскольку Венеция натерпелась, а всё течёт фиг знает кому. Это не "референдум об отделении", это прошение бабло перенаправлять местной коммуне, звучит поточнее. ЭТО ёпта не моногород, где все зависят от одного завода и т.д. Стыд и срам.
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Хуйло Путин
Хуйло Путин
Bogachuk Alex, Обоз на вате бабло рубит, ему надо, чтобы тут вата паслась, как можно дольше, как можно больше.
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