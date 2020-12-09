Венеция ушла под воду из-за ошибки в прогнозе. Фото и видео последствий ЧП

В Венеции (Италия) произошло масштабное наводнение из-за ошибок в расчете количества осадков.

Система мобильных шлюзов MOSE, предназначенная для защиты от наводнений города, не была задействована, из-за чего затопило значительную часть города, передает Ansa.

Глава местного отдела общественных работ Чинция Цинконе сказала что "мы пытаемся оптимальным образом откалибровать открытие и закрытие (MOSE)". Она отметила, что в среду, 9 декабря, пройдет совещание, чтобы "проанализировать то, что произошло вчера (8 декабря), и, при необходимости, внести существенные изменения в процедуры, применяемые до сих пор для MOSE".

Отметим, что по прогнозу уровень воды не должен был подняться выше 120 см, а при 130 см уже нужно активировать дамбу. Однако утром 8 декабря уровень воды достиг 137 см, но запускать шлюзы уже было поздно.

Вода затопила площадь Сан-Марко, самую низкую часть города. Владельцам магазинов пришлось блокировать входы деревянными панелями, чтобы вода не попадала внутрь.

Цинконе добавила, что защитные барьеры от наводнений будут оставаться в работе в течение трех дней, ведь по прогнозу ожидаются новые паводки.

Напомним, что часть территории Италии из-за бурь с сильными дождями или снегопадами накрыли наводнения. По состоянию на 8 декабря предварительно известно об 11 погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году в Венеции в канун Рождества уровень воды поднялся на 144 см выше нормы, и город оказался затопленным.