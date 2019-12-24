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24 декабря • обновлено в 09:00
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Венеция перед Рождеством опять ушла под воду: фото и видео потопа

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В Венеции в канун Рождества уровень воды поднялся на 144 см выше нормы. Город опять оказался затопленным.

Так, залило значительную часть пешеходных улиц, туристы и жители города вынуждены ходить по помостам, передает "Интерфакс".(Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Эксперты прогнозировали, что уровень воды поднимется до отметки в 150 см, однако пока ситуация не настолько катастрофическая.

Венеция перед Рождеством опять ушла под воду
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Потоп в Венеции

Потоп в Венеции

AP Photo/Luigi Costantini

Венеция перед Рождеством опять ушла под воду

La Presse-Anteo Marinoni

Во вторник, 24 декабря, как ожидается, вода поднимется до уровня 135 см. 25 декабря, когда католики празднуют Рождество, уровень воды, по прогнозам, также будет выше нормы – максимум составит 115 см.

Венеция перед Рождеством опять ушла под воду

La Presse-Anteo Marinoni

Венеция перед Рождеством опять ушла под воду

La Presse-Anteo Marinoni

Венеция перед Рождеством опять ушла под воду

La Presse-Anteo Marinoni

Венеция перед Рождеством опять ушла под воду

La Presse-Anteo Marinoni

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре текущего года в Венеции уровень воды поднялся до отметки в 187 см, было затоплено более 80% города.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Италия Венеция
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