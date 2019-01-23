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Венесуэла восстала против президента Мадуро: все подробности, фото и видео

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В столице Венесуэлы Каракасе в среду, 23 января, тысячи людей вышли на протесты против президента Николаса Мадуро.

Как передает The New York Times, жители таким образом отреагировали на призыв оппозиции, которая не признает результат выборов, в результате которых Мадуро был избран главой государства на второй срок.

Протестующие скандируют: "Свобода, свобода!" По словам одного из активистов, экономический кризис в стране стал невыносимым: "Сегодня нам всем нужно спасти нашу родину".

Венесуэла восстала против президента Мадуро: все подробности, фото и видео

соцсети

Венесуэла восстала против президента Мадуро: все подробности, фото и видео

соцсети

Протесты против президента охватили Венесуэлу еще в 2017 году, однако были подавлены силовыми структурами. Теперь же оппозиция надеется, что силовики все же станут на сторону граждан и помогут добиться отставки Мадуро.

Противники президента уверены, что митинги увенчаются успехом благодаря огромной явке людей, а также этому поспособствуют экономические проблемы Венесуэли и реакция мирового сообщества, где многие страны, в том числе и США, назвали Мадуро "незаконным диктатором" и поддержали создание нового правительства.

Мадуро и его жена

Мадуро и его жена

nytimes.com

Венесуэла восстала против президента Мадуро: все подробности, фото и видео

соцсети

Венесуэла восстала против президента Мадуро: все подробности, фото и видео

соцсети

"То, что мы наблюдаем, является уникальным историческим моментом, к которому мы готовились, борясь последние 20 лет. Очевидно, это момент величайшей опасности для всех венесуэльцев и момент величайшей ответственности для тех из нас, кто знает о том, что поставлено на карту", — заявила накануне лидер оппозиции Мария Корина Мачадо.

В свою очередь сторонники Мадуро призвали к ответным протестам, назвав лидеров оппозиции "террористами" и обвинив их в желании "продать Венесуэлу Соединенным Штатам". "Империалисты и олигархи отчаянно пытаются напрямую управлять Венесуэлой", — прокомментировал Мадуро.

Как передает издание, в связи с политической и экономической ситуацией в последние годы Венесуэлу покинули более 3 миллионов граждан.

Венесуэла восстала против президента Мадуро: все подробности, фото и видео

соцсети

Венесуэла восстала против президента Мадуро: все подробности, фото и видео

соцсети

Венесуэла восстала против президента Мадуро: все подробности, фото и видео

соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января состоялась инаугурация президента Венесуэлы. Для Мадуро это станет вторым шестилетним сроком на посту главы государства. На выборах он победил с результатом в 68 процентов голосов избирателей.

При этом летом минувшего года в Венесуэле совершили покушение на Мадуро когда он выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Покушение организовали при помощи нескольких беспилотников со взрывчаткой.

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Персона
Николас Мадуро
Место
ВенесуэлаКаракас
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Комментарии
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васильевич василий
васильевич василий
Индейцы как и украинцы работать не хотят
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
в Киеве бабулька для митинга, стоит в 20 раз больше, чем сейчас в Венесуэле )
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
Вот от таких "свободных людей" потом приходится строить стены.
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