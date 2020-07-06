Венедиктов рассказал, как Лукашенко торговался с Путиным за должности

Россия и Беларусь продолжают вести переговоры об объединении, но сейчас они не в активной стадии.

Как рассказал в интервью Дмитрию Гордону главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, на встрече 30 июня во Ржеве президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко обсудили возможность отложить вопросы интеграции двух стран (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Уже не горит общий гимн, общий герб, общий президент", – отметил он.

По словам Венедиктова, Путин торгуется с Лукашенко, а иногда запугивает его.

"У Лукашенко товар. И он слушает внимательно: "Дайте цену!" А то председатель парламента [объединенного государства]! Что же такое? Это унижение. А Коля? Сына куда?" – размышляет российский журналист.

Он добавил, что полтора года назад белорусский президент даже высказывал готовность к объединению, но выдвигал одно условие.

"Российско-белорусская делегация. Путин и Лукашенко переговариваются. Путин говорит: "Давай объединимся", Лукашенко отвечает, мол, у меня своя страна. Они встают уже прощаться, и тут Лукашенко берет Путина за пуговицу и говорит: "Я согласен". Путин, как мне рассказали, растерялся и говорит: "На что согласен?" – "На все согласен, Владимир Владимирович. Давайте так: вы президент, я – вице-президент, а на следующий год наоборот". Я думал, что это анекдот до тех пор, пока один из членов белорусской делегации мне это не рассказал через полтора года. "А что, – говорит, – это у нас все знают. А что здесь несправедливого-то? Это же справедливо. А они ему какой-то парламентский пост [предлагают]", – подчеркнул Венедиктов.

Он назвал белорусскую сторону "торгашами", а возможное объединение двух стран – вопросом торговли.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Виталий Портников считает, что Путин будет "дожимать" Лукашенко, чтобы уничтожить государственность Беларуси.