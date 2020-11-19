Все закрыли и запретили ходить в гости: как в Европе ударили локдауном по COVID-19. Эксклюзив

С начала ноября практически все европейские страны вернули строгий карантин для сдерживания распространения эпидемии коронавируса. В каждой из них свой вариант ограничений, на полный локдаун за весенним вариантом, то есть когда закрыто все, решилась Австрия, Великобритания, Франция.

Украинцы, проживающие за границей, в Лондоне и Вене, рассказали OBOZREVATEL, как это – "карантинить" по-европейски.

"Вена пустая, австрийцы как работы"

Сначала в Австрии до 30 ноября должны были действовать мягкие ограничения. Рестораны и кафе могли продавать еду только на вынос. Магазины работали, но все рождественские ярмарки были отменены. Детсады, младшая и средняя школа продолжали обучение в классах, а старшая школа и университеты перешли на дистанционное.

Однако таких мер для сдерживания эпидемии оказалось мало и власть вынуждена была пойти на крайне непопулярный шаг и ввести полный локдаун. Теперь в Австрии на улицу можно выходить только для покупок в магазине, аптеке, также для посещения врача и церкви. Парикмахерские, косметологические, массажные салоны, спортклубы и все ТРЦ закрыты. Работают только заправки, банки, киоски, супермаркеты, аптеки.

В Австрии введен жесткий карантин для сдерживания эпидемии коронавируса

Чтобы спасти Рождество и позволить людям видеться, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести массовое тестирование населения на коронавирус по примеру Словакии. Сейчас в стране зафиксировано 221 тыс. больных и 2 тыс. 54 смерти. Суточный уровень новых заражений держится на отметке в 7 тыс, смертей – в среднем до 100.

"Кроме всего, в Австрии введен комендантский час – с 8 вечера до 6 утра нельзя выходить на улицу. Закрыли детские сады и школы. Я не знаю как сейчас, но в первый локдаун почти все носили маски даже на улице , хотя это было не обязательно. Если кто-то не соблюдал дистанцию в 2 метра – от него отбегали. Некоторые даже кричали, что вот "ты нарушаешь правила". Австрийцы как работы, менее человечные против тех же британцев. Вена сейчас очень пустая", – рассказала OBOZREVATEL об австрийском карантине украинка Елена, проживающая на два города – Вена и Лондон.

В Лондоне предлагали доносить на соседей

Великобритания тоже находится на полном карантине, который начался еще с 5 ноября и должен закончиться 5 декабря. В стране закрыты все пабы, рестораны и непродовольственные магазины. Школы и университеты продолжают работать. Людям разрешено выходить из дома только в случае необходимости. Суточная заболеваемость по стране последние две недели находится на уровне 20-25тис., смертность составляет в среднем до 500 в сутки. Всего в них заболело 1 млн 410 тыс. человек и 52 тыс 745 смертей.

Карантин в Великобритании начался 5 ноября и продлится до 5 декабря

"В Лондоне тоже локдаун, но такого ощущения пустоты как у Вене – нет. Разве что в бизнес районе, где находятся все офисы. Британцы вообще более human, как бы более человечные. В Лондоне закрыты все рестораны, гостиницы, магазины и места спорта. Можно только на вынос. Аптеки и продуктовые открыты. Нельзя ходить в гости, но можно сформировать Support bubble. Если живешь один – разрешено ходить в гости к одному человеку или к одной семье. Можно выходить на прогулки с друзьями, но надо держать дистанцию. Правда, этого не соблюдает никто", – рассказала девушка.

Маски обязательны в закрытых помещениях. В такси также маски, но одевают их все.

"Говорят, что нельзя ездить даже в собственный загородный дом, но не думаю, что британцы этого придерживаются. Локдаун в Лондоне приятный, во многом из-за человеческого фактора. Все пытаются придерживаться правил, держать дистанцию, мыть руки, но никто не начинает кричать от ужаса, если этого кто-то не делает. В сентябре лейбористы агитировали доносить на соседей, если те увидят у них дома гостей. Но народ возмутился и все затихло", – подытожила Елена.

Поляки до сих пор не верят в коронавирус?

Украинцы, проживающие в соседних странах, Польше и Венгрии, где также введены жесткие ограничения, говорят, что местные выполняют основные правила – носят маски в помещениях и транспорте, не отмечают семейных праздников в большом круге, а это более 8 человек. Также запрещено появление несовершеннолетних детей на улице без сопровождение родителей. Время от времени не согласны с жестким карантином поляки выходят на протесты.

"В Польше введен обязательный масочный режим везде – на улице тоже. Редко где можно встретить человека без маски. За это предусмотрены высокие штрафы (примерно 750 грн. – ред). Поляки не бастуют и не выступают против карантина, но часть из них до сих пор не верит в существование коронавируса. Заведения питания работают, но не все. Между столиками расстояние, маленькие – закрыты. Работают парикмахерские, почта, больницы, прачечные, а вот развлекательные заведения закрыты", – добавил OBOZREVATEL украинец Андрей, который живет в польском Вроцлаве.

Локдаун завис и над Украиной

В Украине, как и в Европе, тоже продолжается рост заболеваемости – уже перейдена суточная отметка в 12 тыс. больных. Пока у нас действует карантин выходного дня, к концу ноября на выходных закрыты все развлекательные центры, рестораны и кафе работают только на вынос. Однако такая идея карантина полностью раскритикована украинским бизнесом.

Врачи, которые лечат коронавирус, призывают власти ввести полный локдаун – закрыть все в стране на 3-4 недели, чтобы прервать цепочку передачи инфекции. Полностью во власти от такого варианта не отказываются, если ситуация с госпитализацию больных с ковидом станет крайне критической. Порог – 20 тыс больных в сутки. По прогнозам эпидемиологов, к такой цифры можем дойти уже через 3 недели.