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Андрей Пионтковский
Андрей Пионтковский
Журналист, политический деятельВсе статьи автора

Великолепная перспектива для встающей с колен России

32.5т

Когда бывший канцлер Германии пошел служить лакеем на путинской бензоколонке за какие-то жалкие 2 миллиона евро в год, он опозорил, прежде всего, себя самого, а не свое государство. Его имя стало нарицательным, и собственная социал-демократическая партия стыдится приглашать его на свои съезды.

Когда Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики Жан де Глиниасти покорно явился, как мальчик по вызову, в Юсуповский дворец в Петербурге, чтобы вручить высшую награду Франции – орден Почетного легиона – уголовнику по кличке Гангрена, укравшему, на пару со своим паханом Михал Иванычем, десятки миллиардов долларов у русского народа, позором покрыло себя французское государство. Казалось, это было дно.

Но снизу постучался и попросился посидеть на краешке стульчика на Санкт-Петербургском экономическом форуме и полакомиться блинами с икрой, обсуждая судьбу заложника Сенцова, Президент Французской республики Эммануэль Макрон. Он оказался там очень кстати, когда серийный убийца глумился над жертвами катастрофы малазийского "Боинга", издевательски пародируя реплику урки Кирпича: "Самолет, самолет... Какой самолет?"

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А когда, войдя во вкус, "Пахан Земного шара" жестко потрепал опущенного Макрошу за загривок, предложив Франции гарантии военной безопасности, я, наконец, понял что это ток-шоу так напоминает мне с самого начала. Ну, конечно же, это выездная сессия "Время покажет", где брутальный гопник Шейнин, который убивал, оттягивается вновь и вновь на жалком ботанике Боме. К жизнеутверждающей максиме Гесса – Володина "Путин – это Россия, Россия – это Путин" я бы добавил еще одну – "Шейнин – это Путин, Путин – это Шейнин". По закону транзитивности следует несколько обидная для истинных русских патриотов, но справедливая формула "Шейнин это Россия, Россия это Шейнин".

Да, но Бому за его ежедневные унижения в прямом эфире платят очень неплохие деньги. А что же привело на позорное шоу его французского дублера. Здесь вот большая загадка. Еще год назад на их первой встрече в Париже взбешенный активным вмешательством Кремля во французские выборы на стороне его противников Макрон откровенно издевался над "нашим всем", поставив его на место. Путин был жалок и от неожиданности растерян.

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Это не первая метаморфоза в отношениях Путина с французскими президентами. Та же история произошла в 2007 году с только что избранным президентом Франции Саркози. Тот тоже начал с довольно резких оценок в отношении Путина. Но на первой же большой восьмерке Путин посетил Саркози в его шатре (такая была фишка на том саммите в ФРГ), предъявил ему какие-то аргументы (или документы) и вышел из шатра на совместную пресс-конференцию вместе с совсем другим человеком. По сведениям очевидцев Саркози был "в нокауте", "унижен" жестким разговором с президентом России. С тех пор он верно следовал линии путинферштейн, выполнив, в частности, очень полезную для Кремля миссию в августе 2008-го года.

Кстати о большой восьмерке. Апофеозом макроновского хождения в северную Каноссу стало его предложение вернуть Путина в G8. Какая великолепная перспектива для встающей с колен Великой России. Путин-Шейнин и семь его Бомов. Первый уже пошел!

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Автор
Андрей ПионтковскийАндрей Пионтковский
Персоны
Владимир ПутинЭммануэль Макрон
Место
Россия
Источник
Источник:kasparov.ru
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