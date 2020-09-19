Великобританию накрыла вторая волна COVID-19, – Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о начале второй волны коронавируса (COVID-19) в стране.

Как сообщает BBC, в заявлении Джонсона говорится, что новая волна инфицирования коронавирусной инфекцией началась во Франции, Испании и в целом по всей Европе.

"Я боюсь, что это абсолютно неизбежно. Мы столкнемся с этим в нашей стране", – сказал он.

Премьер отметил, что не хочет вводить более масштабные меры изоляции, поэтому следует строго соблюдать социальное дистанцирование.

"Мы хотим держать школы открытыми. Мы хотим держать экономику открытой, хотим, чтобы бизнес развивался", – добавил Джонсон.

Во многих городах Британии количество заражений COVID-19 на 100 тысяч населения уже превысило 70, а в городе Сандерленд достигло 103.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за резкого роста количества больных коронавирусом в разных странах мира усилили карантин.

В Великобритании власти запретили собираться группами более шести человек. Нарушителям карантина грозит штраф в 100 фунтов – 3 600 гривен. За повторное нарушение придется заплатить более трех тысяч фунтов.