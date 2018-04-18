Великобритания заявила, что Путин участвовал в создании "Новичка"

Глава РФ Владимир Путин лично участвовал в создании нервно-паралитического вещества "Новичок", которым в Солсбери отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Такое заявление сделала постпред Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совета безопасности, подчеркнув, что только Россия имеет ресурсы для производства данного химоружия.

"Расследование ОЗХО подтвердило использование в Солсбери химического вещества "Новичок". Его высшая концентрация была обнаружена на дверной ручке дома Скрипалей", - сказала Пирс.

"Только Россия имеет технические ресурсы и мотив для создания "Новичка". Она и ранее его производила, имеет возможность и сейчас. Даже президент Путин участвовал в создании этого вещества", - заявила она.

Как писал "Обозреватель", ранее вскрылись данные о секретной лаборатории под Москвой, в которой было создано нервно-паралитическое вещество "Новичок".