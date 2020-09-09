Великобритания введет новые ограничения из-за вспышки COVID-19

Правительство Великобритании планирует ввести новые ограничения в Англии, направленные на предупреждение стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 осенью.

Как сообщает The Guardian, премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон 9 сентября проведет экстренную пресс-конференцию на Даунинг-стрит, чтобы очертить новые ограничения.

Предполагается, что с 14 сентября по всей Англии будут разрешаться собрания людей не более шести человек. По оценке правительства, это облегчит полиции контроль над соблюдением карантинных правил.

Согласно действующему закону, в Англии установлен самый высокий лимит на собрания в 30 человек, но это предполагается только для совместных мероприятий или таких собраний, как, например, свадьбы. К этому времени полиция не имела полномочий запрещать собрания до 30 человек, и в правительстве считают, что это было слишком мягким решением.

Также планируется, что будет наложен запрет на работу заведений общественного питания с 22:00 до 5:00.

Параллельно с пресс-конференцией Джонсона правительство начнет новую информационную кампанию о мытье рук и использовании масок.

Ужесточение карантинных правил анонсировали после внезапного роста числа инфицированных в Англии. За последние три дня там было зафиксировано почти 8500 положительных тестов.

По данным ресурса Worldometers, сейчас в Великобритании зарегистрировано 352 560 случаев коронавируса за все время пандемии. Из них 41 586 – смертельные.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 9 сентября, коронавирусом в мире заразились более 27,7 млн человек. За прошедшие сутки было выявлено 341 230 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в Индии – 89 тыс., в США – 28 тыс., а также в Бразилии – 17 тыс. За время пандемии от вируса умерли уже более 900 тыс. человек.