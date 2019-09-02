Британия вступилась за Украину перед Путиным: дипломат сделала заявление

Великобритания подтвердила неизменную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором на Донбассе.

Соответствующее заявление сделала посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Киеве Мелинда Симмонс, передает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Позицию Лондона озвучила она во время вручения копий верительных грамот заместителю министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елене Зеркаль.

"Великобритания настроена расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине с особым упором на развитие регионов, страдающих от российской агрессии", – отметила Симмонс.

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Дипломат подтвердила готовность предоставить политическую и практическую поддержку Украине, прежде всего в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, вызванной российской агрессией.

Зеркаль в свою очередь поблагодарила за оказанное недавно четкую позицию официального Лондона об отсутствии на сегодня оснований для возвращения России в G7 и пригласила британскую сторону к более тесному взаимодействию в вопросе децентрализации в Украине и развития местных общин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше предостерегли страны Европейского Союза от дальнейшего сближения с Россией, что может помочь ей избежать наказания за агрессию по отношению к Украине.

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