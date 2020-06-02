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2 июня • обновлено в 14:04
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Великобритания вслед за Канадой выступила против возвращения России в G7

  • В офисе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выступили против возвращения РФ в "Большую семерку"

  • Там пригрозили ветированием подобных инициатив

  • Причина несогласия – оккупация Россией украинского Крыма

  • Ранее такие же претензии озвучил и глава правительства Канады Джастин Трюдо

1.6т
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Великобритания предупредила, что наложит вето на любое заявление по поводу возвращения Российской Федерации в группу стран "Большой семерки".

Такое предупреждение обнародовал офис премьер-министра страны Бориса Джонсона после того, как инициативу о восстановлении России в составе G7 выдвинул президент США Дональд Трамп, пишет The Times.

"Решение о членстве в G7 должны быть приняты единогласно всеми лидерами G7. Россия была отстранена от группы стран "Большой семерки" после аннексии Крыма, и мы еще не увидели доказательств измененного поведения, которые бы оправдывали ее повторное признание", – сказал пресс-секретарь Джонсона.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

В то же время он отметил, что предложение США следует еще детально изучить, ведь тот факт, что страна, которая председательствует в G7, приглашает других лидеров в качестве гостей – обычное явление.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Канады Джастин Трюдо также заявил, что его страна выступает против возвращения Российской Федерации в "Большую семерку" по инициативе президента США Дональда Трампа. Он напомнил, что страна-агрессор оккупировала украинский Крым и пренебрегает нормами международного права.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Саммит G7 Аннексия Крыма
Персона
Борис Джонсон
Место
Великобритания
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