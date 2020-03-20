Закрывают магазины, бары: Великобритания ужесточила карантин

Великобритания с 21 марта ужесточает карантинные меры, введенные из-за распространения коронавируса.

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Закроются непродовольственные магазины, рестораны, кафе, бары, спортивные центры и другие общественные учреждения. Такое заявление 20 марта сделал премьер-министр страны Борис Джонсон, передает ВВС.

Борис Джонсон призвал людей не выходить на улицу

"Мы просим все пабы, кафе, ночные клубы, рестораны закрыться сегодня вечером и не открываться завтра. То же самое мы просим сделать спортивные клубы и спортзалы", – сказал глава правительства.

Он также призвал людей не выходить на улицу.

"Чем больше мы будем следовать советам, которые нам дают, тем быстрее страна начнет восстанавливаться. Мы хотели бы, чтобы вы оставались дома для того, чтобы спасти жизни", – подчеркнул Джонсон.

При этом правительство сохранит 80% (до 2,5 тысяч фунтов – почти 80 тысяч гривен) зарплаты сотрудникам, которые не будут работать.

Джонсон уточнил, что карантинные меры будут пересматриваться ежемесячно.

По последним данным, в Великобритании заразились 3 269 человек, из которых вылечились только 65. Скончались 184 человека.

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании началось испытание лекарств на пациенте, зараженным COVID-19.

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