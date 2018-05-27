УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Великобритания решила остаться в ЕС - СМИ

6.9тЧитать новость на украинском

Великобритания готовит возможный план "тайно" остаться в составе Европейского союза, несмотря на то, что большинство британцев проголосовали за Brexit на референдуме 2016 года.

Как пишет The Telegraph, на подобные мысли евроскептиков натолкнул тот факт, что кабмин выделил 829 тысяч фунтов (свыше 1,1 миллиона долларов) на "деятельность, связанную с выборами в Европарламент", в мае 2019 года.

Издание отмечает, что выборы в Европарламент должны состояться между 23 и 26 мая 2019 года, тогда как Великобритания должна покинуть ЕС почти за два месяца до этого — 29 марта.

Новости
Помогли Трампу и Brexit: подробности скандала со сбором данных в Facebook

В британском избиркоме объяснили выделенное финансирование некими "мерами предосторожности".

Там же отметили, что "скорее всего" Великобритания не будет участвовать в выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Брюсселе прошли экстренные переговоры по Brexit.

Читайте все новости по теме "Brexit" на Обозревателе.

Тема
Brexit
Персона
Тереза Мэй
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
17
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги