Великобритания решила остаться в ЕС - СМИ

Великобритания готовит возможный план "тайно" остаться в составе Европейского союза, несмотря на то, что большинство британцев проголосовали за Brexit на референдуме 2016 года.

Как пишет The Telegraph, на подобные мысли евроскептиков натолкнул тот факт, что кабмин выделил 829 тысяч фунтов (свыше 1,1 миллиона долларов) на "деятельность, связанную с выборами в Европарламент", в мае 2019 года.

Издание отмечает, что выборы в Европарламент должны состояться между 23 и 26 мая 2019 года, тогда как Великобритания должна покинуть ЕС почти за два месяца до этого — 29 марта.

В британском избиркоме объяснили выделенное финансирование некими "мерами предосторожности".

Там же отметили, что "скорее всего" Великобритания не будет участвовать в выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Брюсселе прошли экстренные переговоры по Brexit.