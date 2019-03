Парламент Великобритании перенес Brexit: что известно

Палата общин парламента Великобритании проголосовала против всех альтернативных вариантов Brexit, предложенных различными партиями и политическими группами. Кроме того, она проголосовала за перенос даты выхода страны из Евросоюза (Brexit). Теперь законодатели предложили отсрочить Brexit на 12 апреля в случае непринятия сделки на этой неделе, или 22 мая – если ее примут.

На рассмотрение были вынесены восемь предложений, альтернативных соглашению о выходе Великобритании из состава Евросоюза, которое премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Еврокомиссией в ноябре 2018 года, сообщает Deutsche Welle.

В результате, британские депутаты же не поддержали ни "Brexit без соглашения", ни вариант "Норвегия +", что предусматривает сохранение членства в едином европейском рынке, ни предложение относительно нового референдума.

Больше всего голосов собрали предложения о том, чтобы вынести любое соглашение с ЕС на референдум (268 голосов), о таможенном союзе с ЕС (264 голоса) и предложение оппозиционной Лейбористской партии о таможенном союзе при тесном сотрудничестве с ЕС на других направлениях (237 голосов).

На фоне этого Палата общин парламента проголосовала за перенос даты выхода страны из Евросоюза (Brexit). Идею отсрочки Brexit поддержал 441 депутат, против же высказались 105 парламентариев. Ранее выход страны из ЕС планировалось осуществить 29 марта.

The statutory instrument proposing a new exit day for the UK to leave the EU has been passed.



House of Commons voted 441 to 105 in favour.



This amends the definition of “exit day” to ensure it is 22 May or 12 April depending if the Commons approves the #WithdrawalAgreement. pic.twitter.com/BiBcwnyWU1