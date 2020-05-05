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6 мая • обновлено в 06:56
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Великобритания обошла Италию по количеству смертей от COVID-19

2.4т
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Великобритания вышла на первое место в Европе по количеству смертей от коронавируса.

По данным worldometers.info, состоянием на 5 мая на Туманном Альбионе зафиксировано 29 427 летальных исходов. Это больше чем в Италии, которая стала первым эпицентром COVID-19 в Европе – 29 315 смертей.

Британцы также идут на втором месте в мире по этому показателю – в США от коронавируса скончались более 70 тысяч человек.

В Великобритании от COVID-19 скончались более 29 тысяч человек

В Великобритании от COVID-19 скончались более 29 тысяч человек

При этом всего в стране COVID-19 заразились почти 195 тысяч человек. В Италии и Испании больше – 213 и 250 тысяч соответственно. В Штатах заболели более 1,2 миллиона людей.

Великобритания обошла Италию по количеству смертей от COVID-19

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на утро вторника, 5 мая, в Украине подтверждены 12 697 случаев коронавируса. За сутки добавилось еще 366 новых случаев. За все время скончались 316 человек, а выздороветь удалось 1875.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Великобритания
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