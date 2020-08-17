Великобритания не признала результаты выборов в Беларуси

Великобритания не признала результаты президентских выборов Беларуси и назвала их фальсифицированными.

Об этом заявил министр иностранных дел Доминик Рааб, говорится в сообщении на сайте парламента.

"Мир с ужасом наблюдал за насилием, используемым белорусскими властями для подавления мирных протестов, последовавших за фальсифицированными президентскими выборами. Великобритания не принимает результаты", – сказал министр.

Он заявил о необходимости срочно провести независимое расследование "недостатков, сделавших выборы несправедливыми" через ОБСЕ.

"Великобритания будет работать с нашими международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти", – подчеркнул Рааб.

Как писал OBOZREVATEL ранее, протестующие в Беларуси 17 августа объявили общенациональную забастовку. К протесту призвали присоединиться все предприятия страны.