Великобритания и ЕС возобновили переговоры по Brexit
Правительство Великобритании возобновило переговоры с Европейским Союзом, чтобы достичь договоренностей об отношениях после Brexit.
Несмотря на то, что споры по некоторым вопросам еще продолжаются, переговорщики с обеих сторон планируют провести в ближайшее время встречу в Брюсселе. Об этом сообщает ВВС.
Подчеркивается, что переговоры возобновились в воскресенье, 6 декабря. Однако представитель ЕС Мишель Барнье заявил, что "разногласия" все еще сохраняются.
В частности, продолжаются споры относительно прав на рыболовство, правил конкуренции и способов обеспечения соблюдения уже согласованных положений.
Также известно, что вечером 7 декабря британский премьер Борис Джонсон еще должен переговорить с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они в течение нескольких часов уже разговаривали 5 декабря, но так и не смогли прийти к согласию относительно "критических вопросов".
Если до конца года соглашение не будет заключено, Великобритания и ЕС возобновят таможенные тарифы и пограничный контроль товаров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Великобритания в ночь на 1 февраля официально вышла из Европейского Союза.
Накануне по этому поводу премьер-министр Борис Джонсон организовал вечеринку для членов кабинета министров и других высокопоставленных чиновников в своей резиденции на Даунинг-стрит. Праздновали историческое событие и другие британцы.