Великобритания договорилась с ЕС о сделке по Brexit

Великобритании и Европейскому Союзу удалось договориться о торговом соглашении после выхода страны из блока (Brexit). Если его ратифицируют, то документ вступит в силу 1 января.

Он касается торговли, транспортного сообщения, рыболовства, энергетики, а также сотрудничества в сфере безопасности и других областях, пишет ВВС.

Теперь соглашение передадут британскому премьер-министру Борису Джонсону и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен для формального одобрения.

В ближайшее время соглашение должны обсудить и предварительно одобрить послы стран Евросоюза в Брюсселе. Затем за него будут голосовать в Европарламенте и британском парламенте.

Документ должен вступить в силу с 1 января 2021 года, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС.

Джонсон и Ляйен в течение последних дней интенсивно вели переговоры по телефону, во время которых согласовывали детали, о которых не смогли договориться участники делегаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Борис Джонсон отказался продлевать переговоры с ЕС по Brexit на 2021 год. Таким образом, выход страны из Евросоюза должен закончится 31 декабря 2020 года.

Напомним, что в начале декабря правительство Великобритании возобновило переговоры с ЕС, чтобы достичь договоренностей об отношениях.