"Великий, я у него учусь": Кончаловский "облизал" Путина на КремльТВ

Известный российский кинорежиссер Андрей Кончаловский расхвалил президента РФ Владимира Путина в эфире пропагандистского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия-1".

"Путин - это великий стратег. И потом, способность не отвечать на какие-то вещи, я у него, в каком-то смысле учусь. Не отвечать, не лаять в ответ. Терпение - это высшее качество", – сказал он.

В сети заявление режиссера вызвало критику со стороны пользователей.

"Кончаловский делает мин*т Путину в прямом эфире", – обозначил заявление режиссера блогер Михаил Голуб в описании к фрагменту видео.

Кончаловский делает минет Путину в прямом эфире pic.twitter.com/MfKiGOFtQo — Mikhail Golub (@golub) 1 червня 2018 р.

"Сын гим*юка, брат гов*юка. Гены пальцем не сотрешь", – написала Мадам Грицацуева.

Сын гимнюка, брат говнюка 🤢🤮

Гены пальцем не сотрёшь.

Кончаловский:

"Путин - великий стратег. Способность не отвечать на какие-то вещи, не лаять в ответ, терпение - это высшее качество настоящего бойца. Я у него в этом смысле учусь." pic.twitter.com/VRz0AhPJJy — Мадам Грицацуева (@MGritsatsueva) 1 червня 2018 р.

Также, пользователи назвали Кончаловского "бездарем".

"Кончаловский – бездарь, как и его творчество", "А какой из этого вывод? Что нам много свободы не надо? Что в нашей культуре нет завышенных потребностей в свободе? Кончаловский у нас в последнее время "скрепник", – написали в сети.

"Нда...кушать захочешь, не так запоешь. Старый беспринципный ган*он! Там пол страны такие.Так что чему удивляться", - возмутились пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кончаловский уже попадал в скандал из-за своих высказываний. В августе 2017 года режиссер заявил, что не сочувствует своему коллеге Кириллу Серебренникову, которого московский суд отправил под домашний арест по обвинению в присвоении бюджетных денег. Это вызвало массу критики в сети.