Великий Шёлковый путь – одно из успешных достижений древней цивилизации. Ставшая феноменом, исторической трасса воплощается в торгово-экономических отношениях государств, в их культурном диалоге, гуманитарных контактах, в области спорта.

Туркменскому народу принадлежит одна из основополагающих ролей в зарождении и активном функционировании Великого Шёлкового пути, как подчеркивает в своей новой книге "Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути" Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на примере фактов из национальной истории, сюжетов из древних преданий и старинных легенд, событий современной жизни страны. "Через территорию Туркменистана в древности и в средние века проходили важнейшие международные торговые маршруты из Китая на Ближний Восток через Амуль, Мерв, Сарахс, Абиверд, Нису, из стран Среднего Востока на Русь через Дехистан и Куняургенч, в Индию через Земм, - пишет автор. - На территории нашей страны есть десятки исторических городов, больших и малых, которые могут открыть величие Шёлкового пути".

Весьма символично, что 2018 год проходит в Туркменистане под девизом "Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути". Совсем недавно, в апреле этого года, в туркменском городе на реке Амударья состоялось тожественное открытие монумента "Шёлковый путь". 28-метровая скульптурная композиция выполнена в форме земного шара, символически объединяющего автомобильные, железнодорожные, водные и воздушные магистрали.

Сегодня Туркменистан активно возрождает этот древний маршрут и развивает транспортно-логистическую систему, выступающую фундаментом для налаживания международного политического, экономического и гуманитарного диалога на принципах добрососедства, взаимопонимания и равноправного партнёрства. Обладая выгодным геополитическим положением и огромным экономическим потенциалом, Туркменистан реализует крупные международные проекты, в том числе в транспортно-коммуникационной сфере, которые призваны способствовать укреплению взаимовыгодных торгово-экономических отношений и плодотворных культурно-гуманитарных связей между Центральной Азией и другими регионами. Как подчеркивает Президент Гурбангулы Бердымухамедов, формирование современной разветвленной транспортно-коммуникационной системы является одним из приоритетов государственной политики Туркменистана, нацеленной на ускоренное социально-экономическое развитие страны и активизацию широкого регионального и международного сотрудничества в интересах всеобщего благополучия.

Проводимая Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым политика "открытых дверей", основанная на принципах позитивного нейтралитета, взаимного уважения, миролюбия и добрососедства, обусловила высокий авторитет нашей страны на международной арене. Широкой поддержкой со стороны мирового сообщества пользуются конструктивные инициативы туркменского лидера, направленные на укрепление мира и безопасности, создание условий для устойчивого социально-экономического развития в регионе и на планете в целом, плодотворное сотрудничество со всеми государствами мира и авторитетными международными организациями.

Сегодня в Туркменистане Великий Шёлковый путь возрождается в виде современных автомобильных, железнодорожных, морских и авиационных маршрутов регионального и континентального значения. Эти магистрали обеспечат укрепление внешнеэкономических связей, рост грузовых и пассажирских перевозок, культурных и туристических отношений между многими странами. "Строя новые автомобильные и железнодорожные магистрали, морские порты и мосты, наша Отчизна в третьем тысячелетии заново возрождает Великий Шёлковый путь", – сказал в Новогоднем обращении к туркменскому народу Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

За последние годы в Туркменистане осуществлены такие грандиозные проекты, как сооружение нового Международного аэропорта в столице Ашхабаде, первая очередь железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан – линия Керки-Ымамназар-Акина, автобан Ашхабад-Туркменбаши, введён в строй Международный аэропорт в административном центре Лебапского велаята – Туркменабате.

23 февраля этого года введена в эксплуатацию железная дорога от приграничной станции Серхетабат в Марыйском велаяте до афганского города Тургунди. Старт этому очень важному для соседней страны проекту был дан 29 ноября 2017 года, положив начало сооружения железнодорожной линии, открывающей большие возможности включения Афганистана в транспортно-логистическую систему Туркменистана и через него – всего региона. Данное событие состоялось в рамках торжеств по случаю старта строительства нового участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), закладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан. Газопровод ТАПИ, строительство которого стартовало два года назад, будет проложен по местам, где некогда пролегал древний караванный маршрут. Для стран-участниц данный проект будет способствовать решению не только экономических, но и актуальных социальных задач.

Совсем скоро, 2 мая 2018 года в городе Туркменбаши состоится торжественная церемония открытия Международного морского порта, которому отводится важная роль связующего звена в системе транспортных сообщений между Азией и Европой и который значительно расширит возможности туркменских логистических компаний и компаний зарубежных стран. Кроме этого, в этот же день в Национальной туристической зоне "Аваза" - жемчужине Туркменистана – состоится Международный форум "Великий Шелковый путь – к новым рубежам развития", а также выставка, посвященная развитию международного сотрудничества в области транспорта. На форуме будет рассмотрен широкий спектр вопросов развития взаимовыгодного партнёрства в сферах транспорта и логистики, в частности, посредством эффективного задействования потенциала портов, а также активизации контактов в области туризма, стимулирования инвестиционной деятельности и т.д. 3 мая в "Авазе" состоится очередное IX заседание министров транспорта стран-членов ОЭС. Туркменская сторона готовится принять официальные делегации из многочисленных стран мира, в том числе из Украины.

В современных условиях взаимодействие в сфере транспорта выступает неотъемлемым фактором устойчивого развития, напрямую влияющим на эффективность и сбалансированность мирохозяйственных связей. Необходимо отметить активную позицию нейтрального Туркменистана в данных вопросах. Выдвигая конкретные инициативы, в том числе в формате ООН, и претворяя в жизнь совместно с зарубежными партнёрами масштабные инфраструктурные проекты, наша страна вносит весомый вклад в развитие международного взаимодействия на этом стратегическом направлении.

Представленная Туркменистаном Резолюция "Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития" 20 декабря 2017 года была единогласно принята на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Соавторами резолюции выступили 74 государства, в том числе и Украина. В резолюции подтверждается приверженность повышению роли устойчивого транспорта и мобильности в создании рабочих мест, содействии мобильности и повышении эффективности логистических цепочек в плане обеспечения доступа людей к работе, школам и медицинским услугам, и организации снабжения жителей сельской местности и городов товарами и услугами, с тем, чтобы каждый имел равные возможности, и никто не был забыт. Кроме того резолюция призывает прилагать усилия в целях поощрения региональной и межрегиональной экономической интеграции, и сотрудничества, в том числе посредством совершенствования планирования транспортной инфраструктуры и повышения мобильности, укрепления транспортных связей и содействия развитию торговли и инвестициям. В резолюции также содержатся рекомендации государствам обеспечить максимальный синергизм в планировании и развитии транспортных коридоров и инфраструктуры посредством учета соответствующих международных стандартов и действий, направленных на унификацию правил и технических стандартов. Как известно, по инициативе туркменского лидера в 2014 и 2015 годах Генеральной Ассамблеи ООН были приняты два аналогичных документа по международной транспортной проблематике.

Стоит отметить, что принятием 20 декабря 2017 года данной Резолюции выражается поддержка усилиям Правительства Туркменистана по проведению первой Глобальной конференции по устойчивому транспорту под эгидой ООН, которая состоялась в Ашхабаде в ноябре 2016 года, и с удовлетворением отмечается Ашхабадское заявление об обязательствах и рекомендациях по вопросам политики этого всемирного форума. Данное Ашхабадское заявление стало руководством к действию по дальнейшему укреплению и развитию конструктивного международного сотрудничества во имя всеобщего мира, благополучия и прогресса.

На расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей, с учётом новых реалий и запросов времени, направлено и предложение Президента Туркменистана о разработке Специальной программы ООН по развитию транспорта, предусматривающей изучение транзитно-транспортных возможностей между Каспийским и Чёрным морями, Средней Азией и Ближним Востоком.

Международные транспортные коридоры стали ключевыми механизмами глобализации мировой экономики. Будучи катализатором этих процессов, Туркменистан формирует на своей территории один из важных логистических центров континента, опираясь на устойчивое экономическое и социальное развитие страны и разработанную Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым стратегию реализации геоэкономического потенциала нашего государства в интересах региона и мира.

Сегодня Туркменистан уверенно заявляет о себе как о международном туристическом центре с современной инфраструктурой.

Одно из самых популярных направлений – путешествие по маршруту Великого Шёлкового пути, объекты которого включают памятники, внесённые в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Прекрасной возможностью посетить Туркменистан стали прошедшие с большим успехом в сентябре 2017 года V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, собравшие не только команды 64 стран Азии и Океании, но и многочисленных журналистов, зрителей и туристов со всего света.

Сегодня же Президент Гурбангулы Бердымухамедов выдвинул идею организации по маршруту Великого Шёлкового пути международного авторалли – от Амуля до Хазара.

Зарубежные участники ралли смогут не только приобщиться к наследию туркменского народа, но и увидеть новую жизнь, которая приходит в эти легендарные места вместе с коренными социально-экономическими преобразованиями, научно-техническим прогрессом и индустриальным развитием регионов страны, укрепляющей свою роль важного транспортного узла на Великом Шёлковом пути в современную эпоху.

Транспортные инициативы Туркменистана являют собой пример подлинно новаторского, глобального мышления в современной геоэкономике, видения стратегических перспектив ее развития. Такой подход находит все больше сторонников в мире, и единогласная поддержка Генеральной Ассамблеей ООН представленной Туркменистаном резолюции в транспортной сфере – весомое тому подтверждение.

В целях изыскания транспортных возможностей и предложений в транзитно-транспортной сфере в контексте развития международного сотрудничества между странами, 27 апреля 2018 года Посольство Туркменистана в Украине проводит Международную научно-практическую конференцию "Роль Туркменистана в развитии международного транзитно-транспортного сотрудничества в контексте объявленного года "Туркменистан - сердце Великого Шелкового пути" в Национальном транспортном университете г.Киева. В работе международной конференции примут участие дипломаты, руководители министерств и ведомств Украины, крупных международных организаций, народные депутаты, ректора высших учебных заведений и общественные деятели Украины.

Впервые, в рамках данной транспортной конференции, состоится презентация новой книги Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова "Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути", переведенной на украинский язык и в дальнейшем представленной широкому кругу читателей в Украине.