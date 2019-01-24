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''Великие только в составе России'': пропагандист Кремля отличился новой выходкой об Украине

2.8тЧитать материал на украинском

Кремлевский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов заявил, что выдающиеся украинцы якобы появлялись только тогда, когда Украина была частью России.

Более того, он выразил уверенность, что гении нации никогда не были и не могут быть родом из западной Украины. Маразматичную теорию он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Дмитрий Куликов

Дмитрий Куликов

РИА "Новости"

"Великий народ, великая страна... Но, между прочим, ведь все величия и великими люди украинские становились только вместе с нами или на наших территориях. От канцлера Безбородько до правителей Коммунистической партии СССР, включая виднейших конструкторов таких, как Королев, маршалов победы, которых также было предостаточно среди украинцев. Это были великие украинцы в составе России и Российской империи, вместе с нами. Кстати, я хотел бы спросить тех, кто свою идеологию двигает на "Малороссию" и "Новороссию", на восток Украины: а есть великие украинские галичане, ставшие великими в составе Польши или Австро-Венгрии? Одного хотя бы мне назовите", — язвительно высказался Куликов.

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Однако в своих дискриминационных антиукраинских высказываниях фанат "русского мира" зашел еще дальше и заявил, что жители западной Украины якобы "заражают" остальной украинский народ вредным образом жизни.

"Стандарт галицийской жизни — старшие дети и отцы в марте-месяце, апреле уходят на заработки в Польшу или Россию, а жены с младшими детьми огород и свиней разводят. Потом отцы возвращаются. С декабря по апрель они сидят в своем доме, принеся этот заработок. И в апреле опять уходят. Это — стандарт галицийского западного образа жизни. И теперь он сдвигается на восток. Все на Донбассе и в Днепре вместо того, чтобы создавать ракеты, пойдут на заработки к панам!" — резюмировал свой неадекватный спич Куликов.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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Крым Андрей
Крым Андрей
А возразить то и нечего.
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
А что он не так сказал? А ну-ка, напрягите черепную кастрюлю, дебилы, и назовите хотя бы одного лауреата Нобелевской премии с Украины, и ржу не могу, особенно представителя вуек и рагуль! За 25 лет незалежности вы взрастили только "вяликую письменницу" ницоиху, "известного всему миру", ахадемика мостостроения-медовара и лучшего спасателя в мире зоряна-непальского!
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