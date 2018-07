"Грандиозная встреча": Трамп восхитился переговорами с Путиным

Спустя шесть дней после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент США все никак не может успокоиться и продолжает комментировать переговоры.

Его последнее сообщение в Twitter вызвало бурю комментариев и иронию пользователей.

"Я провел ГРАНДИОЗНУЮ встречу с Путиным, а фейковые СМИ из кожи вон лезут, чтобы уменьшить ее значение. Это очень плохо для нашей страны!" - написал Трамп.

I had a GREAT meeting with Putin and the Fake News used every bit of their energy to try and disparage it. So bad for our country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. Juli 2018

Подписчики считают, что это Трампу нужны Путин и Россия, но не Америке.

"Тебе нужны Россия и Путин. Потому что ты чертов мошенник, и Путин знает все, что ты сделал", - написал один из пользователей.

It's weird how he acts like its America that's desperate for relations with Russia and not the other way around.



We don't fucking need Russia or Putin, you lying fuck.



You need Russia and Putin.

Because you're a fucking fraud, and Putin know everything you did. — Fucking Look At How Fucking Civil I Fucking Am (@BravenakBlog) 22. Juli 2018

Также в сети стали подшучивать над Трампом и его позитивному отношению к Путину.

Stand by your Man, I mean who you believe, no what I meant to say was stand by what you or who you believe in. pic.twitter.com/Bg7fhWDTM7 — Malik Shakur (@malikshakur) 22. Juli 2018

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что одним из самых важных для Украины фактов стало то, что Путин во время встречи Трампом предложил организовать и провести референдум на оккупированных частях Украины.