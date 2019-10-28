Главная Новости
28 октября • обновлено в 18:22
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Блоги - Новости мира

Виталий Ковалев
Виталий Ковалев
Военно-политический обозреватель (корреспондент) Все статьи автора

Игрища с границами: соседям Украины стоит задуматься

1.9т Читать материал на украинском

Большие кажутся нам такими потому, что

мы стоим пред ними на коленях.

Д. Донцов

Такое выражение известного теоретика украинской национальной идеи Д. Донцова как никогда передает весь трагизм современного национального сознания большинства граждан Украины. Нам слишком долго вбивали в голову тезис о якобы неполноценности украинцев и неспособность создать собственное сильное государство.

Слава Богу – не сбылось! Есть и собственное государство, и собственное достоинство. Неоднократно доказывали это наши ребята в окопах российско-украинской войны. Но до конца ли мы все же встали с колен?

Почти ежедневно в отечественном информационном поле можно услышать призывы отдельных чиновников соседних стран о существовании тех или иных территориальных претензий к нашей стране.

Первенство в этом плане имеют конечно россияне, но не отстают и наши западные соседи. Такие, как Венгрия со своими претензиями на Закарпатье, Румыния с мечтой о восстановлении "Великой Румынии" (обязательно с Буковиной в своем составе), Польша с ностальгией по "Большой Речи Посполитой" - от Черного до Балтийского морей. Даже болгары - и те спят и видят свою маленькую Болгарию на юге Одесской области.

А что мы? Только выражаем свою обеспокоенность и время от время высылаем с территории нашего государства наиболее одиозных посягателей на украинские земли.

Почему то украинцы забыли сами и забыли напомнить соседям, что имеют свое видение на настоящие границы нашего государства. Ведь современные границы Украины далеко не в полной мере отражают ареал распространения украинцев.

Интересным в этом плане несколько исторических документов и карт, которые позволят задуматься нашим соседям о целесообразности дальнейших игрищ с границами в современной Европе.

Так, по материалам Петербургской академии наук (1914г.) настоящая Украина должна выглядеть таким образом, как показано на приведенной карте. Согласитесь, трудно заподозрить ученых периода российской империи в любви к украинцам.

Игрища с границами: соседям Украины стоит задуматься

Согласились с выводами царских ученых и ученые периода СССР, которые более основательно подошли к изучению этого процесса и подготовили соответствующее иллюстрированное исследование.

Игрища с границами: соседям Украины стоит задуматься

Более наглядно украинские территориальные претензии показаны на карте, разработанной группой неизвестных украинских волонтеров, которые показали все исторические материалы о предпосылках создания "Великой Украины".

Игрища с границами: соседям Украины стоит задуматься

Конечно, три голодомора, Вторая мировая война и принудительное переселение украинцем сделали свое черное дело, однако вопреки всему десятки тысяч украинцев остались на своих этнических землях. Поэтому, по логике тех же самых венгров, русских и им подобных, украинцы имеют право на воссоединение со своей родиной.

Но нужны ли в Европе XXI века постоянные территориальные споры вроде междоусобиц средневековья? Думаю, нет. Но об этом должны помнить все наши соседи, иначе нам тоже есть о чем заявить.

Новости
"Пабеда" со вкусом позора: как россияне захватили американский хлам

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий Ковалев Виталий Ковалев
Темы
Война Сепаратизм в Украине Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Конфликт
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
3
Смешно
14
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Придётся делиться.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel