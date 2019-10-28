Большие кажутся нам такими потому, что

мы стоим пред ними на коленях.

Д. Донцов

Такое выражение известного теоретика украинской национальной идеи Д. Донцова как никогда передает весь трагизм современного национального сознания большинства граждан Украины. Нам слишком долго вбивали в голову тезис о якобы неполноценности украинцев и неспособность создать собственное сильное государство.

Слава Богу – не сбылось! Есть и собственное государство, и собственное достоинство. Неоднократно доказывали это наши ребята в окопах российско-украинской войны. Но до конца ли мы все же встали с колен?

Почти ежедневно в отечественном информационном поле можно услышать призывы отдельных чиновников соседних стран о существовании тех или иных территориальных претензий к нашей стране.

Первенство в этом плане имеют конечно россияне, но не отстают и наши западные соседи. Такие, как Венгрия со своими претензиями на Закарпатье, Румыния с мечтой о восстановлении "Великой Румынии" (обязательно с Буковиной в своем составе), Польша с ностальгией по "Большой Речи Посполитой" - от Черного до Балтийского морей. Даже болгары - и те спят и видят свою маленькую Болгарию на юге Одесской области.

А что мы? Только выражаем свою обеспокоенность и время от время высылаем с территории нашего государства наиболее одиозных посягателей на украинские земли.

Почему то украинцы забыли сами и забыли напомнить соседям, что имеют свое видение на настоящие границы нашего государства. Ведь современные границы Украины далеко не в полной мере отражают ареал распространения украинцев.

Интересным в этом плане несколько исторических документов и карт, которые позволят задуматься нашим соседям о целесообразности дальнейших игрищ с границами в современной Европе.

Так, по материалам Петербургской академии наук (1914г.) настоящая Украина должна выглядеть таким образом, как показано на приведенной карте. Согласитесь, трудно заподозрить ученых периода российской империи в любви к украинцам.

Согласились с выводами царских ученых и ученые периода СССР, которые более основательно подошли к изучению этого процесса и подготовили соответствующее иллюстрированное исследование.

Более наглядно украинские территориальные претензии показаны на карте, разработанной группой неизвестных украинских волонтеров, которые показали все исторические материалы о предпосылках создания "Великой Украины".

Конечно, три голодомора, Вторая мировая война и принудительное переселение украинцем сделали свое черное дело, однако вопреки всему десятки тысяч украинцев остались на своих этнических землях. Поэтому, по логике тех же самых венгров, русских и им подобных, украинцы имеют право на воссоединение со своей родиной.

Но нужны ли в Европе XXI века постоянные территориальные споры вроде междоусобиц средневековья? Думаю, нет. Но об этом должны помнить все наши соседи, иначе нам тоже есть о чем заявить.

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