Совсем недавно, бывший депутат польского Сейма, некий Матеуш Пискорский, сделал скандальное заявление о том, что Польша может объявить некие "территориальные претензии" к Беларуси (в виде "необходимости защитить город Гродно и окрестности", правда с оговоркой, что это якобы произойдёт лишь в случае распада Беларуси). Своё дебильное заявление этот кадр снабдил ещё одной "милой подробностью" – мол, начать оккупацию белорусских территорий Польша сможет якобы только "после разрешения и по команде" из Вашингтона...

Вообщем, ситуация благодаря публичным заявлениям этого "бывшего депутата" из Польши сложилась весьма нетривиальная – получилось, что польский экс-депутат заявляет, что его страна, член НАТО, готовит оккупацию Беларуси.

Согласитесь, что это явно "не совсем нормально", а некоторые "туловища", заседающие в польском Сейме, пускай и в прошлом, явно, мягко говоря, не слишком адекватны.

Но все встает на свои места, если поинтересоваться личностью этого самого "бывшего польского депутаНА".

Матеуш Пискорский - в 2015 году был избран председателем новой партии “Смена” А в 2016-м он уже был задержан Агентством внутренней безопасности Польши по обвинению в сотрудничестве, как минимум, начиная с 2013 года, с российской разведкой. Матеуш Пискорский подозревался в деятельности, направленной против Польской Республики, в продвижении интересов России и манипулировании настроениями польского общества.

Также ранее он был одним и участников общества “Niklot”, которое пропагандировало славянский национализм, а его актив набирался из состава польских скинхедов. Так же, начиная с 2000-х, Матеуш Пискорский регулярно посещал Россию, где наладил контакты с неонацистскими организациями, любимым детищем тамошнего ГРУ.

А теперь – вишенка на торте!

Матеуш Пискорский в 2014-м присутствовал так называемым “наблюдателем” на так называемом "крымском референдуме", а так же активно выступал за отмену санкций против России.

Такие вот, весьма занимательные депутаты иногда проскакивают в польском Сейме.

Дальше – всё было делом техники.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне. Неустоявшиеся соседи Беларуси не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, давить на государство. Налицо дипломатическая война", - заявил Лукашенко на одном из совещаний.

И да, "неустоявшиеся соседи" – это он про нас с вами, про Украину. Мол, это мы "вмешиваемся" в Беларусь и "шатаем её изо всех сил" и вообще "давим" – хотя сами, по мнению этого недоделанного бульбо-фюрера, не совсем "устоялись".

А потом вышло "большое интервью" Путина о ситуации в Беларуси.

Там уже содержаться весьма чёткие и недвусмысленные посылы угрожающего характера, вроде таких:

"мы сформировали резерв из сотрудников правохранительных органов", "мы готовы оказать ЛЮБУЮ помощь, как в рамках ОДКБ, так и в рамках Союзного государства", если "начнут жечь машины, здания, банки...", если "будут гибнуть люди, как это происходило в НЕКОТОРЫХ европейских странах" и т. д.

"...ССО вошли в "путинский резерв" для РБ

Одно из самых элитных подразделений ВС РФ, а именно Силы Специальных Операций готовы к выезду в Белоруссию. Об этом проекту @wargonzo стало известно от источников в Генштабе. К командировке в Минск "ссошники" готовятся уже больше недели и сейчас бойцы находятся в режиме ожидания. Отметим, что переброска таких подразделений в Белоруссию возможна только при наличие внешней угрозы и появления на улицах вооруженных экстремистов. Именно такие условия применения ВС РФ в РБ обозначил президент Путин, комментируя белорусский кризис. Отметим, что ССО - это одно из немногих подразделений, которое находится в личном подчинении президента..." (с) – телеграм-канал WarGonzo (он же в миру - асфальто-укладочный ГРУшник Сёма Пегов).

Думаю, "вооружённые экстремисты" на улицах городов Беларуси – не за горами. Вполне возможно и появление каких-нибудь "гродненских сепаратистов" прозападной ориентации.

Ну а дальше вы и сами знаете...