Ведущая новостей во время прямого эфира узнала об убийстве брата: трогательное видео

Ведущая телепередачи "Решать вам" на иорданском канале Сахар Аббас Джамиль узнала о смерти своего брата, иракского генерал-майора Тарика Аббаса Джамиля, в прямом эфире.

Как сообщает Starhit, она попросила у зрителей прощения за то, что выглядит грустной.

"Базовый принцип работы журналиста — умение отделять личную жизнь от профессиональных обязанностей, но мне только что сообщили, что погиб мой старший брат. Мы продолжим передачу в интересах истины и будем освещать все, что происходит в стране", — сказала она в эфире.

Ведущая иорданского канала Сахар Аббас Джамиль Скриншот видео

Сообщается, что брат телеведущей был летчиком ВВС Ирака. Он погиб в результате ракетного обстрела базы Аль-Балад под Багдадом 12 января. Из-за этой атаки четверо иракцев получили ранения, двое из которых военнослужащие.

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