Вблизи Сенегала затонуло судно с мигрантами: погибли более 140 человек

У берегов республики Сенегал (Западная Африка) затонуло судно с 200 мигрантами на борту.

В результате погибли минимум 140 человек. Это стало самым смертоносным кораблекрушением в 2020 году, сообщает агентство АРF.

"Местные жители сообщили нам, что на борту находилось около 200 человек, а это означает, что по крайней мере 140 погибли", – говорится в сообщении.

По информации агентства, судно покинуло Мбур, прибрежный город на западе Сенегала, в субботу, 24 октября, прежде чем через несколько часов на борту вспыхнул пожар.

Переполненная деревянная лодка перевернулась недалеко от прибрежного города Сен-Луи на северо-западном побережье страны. В понедельник, 26 октября, правительство Сенегала заявило, что пожар начался среди бочек с горючим.

Власти ранее сообщали, что погибло не менее 10 человек, а 60 человек были спасены.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский 38-летний капитан танкера Maersk Etienne Владимир Ерошкин оказался в центре мирового скандала из-за спасения 27 нелегальных мигрантов из африканских стран в море.