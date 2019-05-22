Ватные палочки и тарелки вне закона: в ЕС полностью запретили одноразовый пластик

Совет Евросоюза одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.

Как сообщает DW, это утверждение - заключительный этап процедуры принятия соответствующей директивы, за которую ранее проголосовал Европарламент.

"Одной из основных целей этой директивы является уменьшение количества пластиковых отходов, которые мы создаем. Согласно новым правилам, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования будут запрещены до 2021 года", - говорится в заявлении.

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Запрет пластика в ЕС РБК Украина

По директиве, к 2029 году 9 из 10 использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор отсортированными.

Пластиковые бутылки, имеющиеся в продаже, к 2025 году должны содержать по меньшей мере четверть материала, пригодного для переработки, а к 2030 году - 30%.

Также предусматривается возможность привлекать к ответственности производителей пластиковой продукции и привлекать табачную отрасль к возмещению средств за утилизацию окурков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине рассматривают инициативу отказа от пластика.

При этом, по мнению эколога, запрет одноразового пластика и полиэтиленовых пакетов не решит проблемы.

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