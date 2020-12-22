Ватикан разрешил использовать вакцины против COVID-19 с клетками абортированных плодов

Ватикан призвал католиков пройти вакцинацию против коронавируса и заявил, что считает этот процесс "морально приемлемым". Даже несмотря на то, что в разработке некоторых таких препаратов использовались клетки, изъятые из эмбрионов после аборта.

Католическая церковь утверждает, что привлечение исследователями такого клеточного материала, полученного от плода, не означает "формального соучастия" с абортом. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на резиденцию Папы Римского.

Ватикан признал, что эта проблема вызывает беспокойство у некоторых католиков, но отметил, что в этом нет ничего неприемлемого.

"Использование таких вакцин не является формальным сотрудничеством с абортом, из которого происходят клетки, используемые в производстве вакцин", – говорится в заявлении.

Ватикан признает, что вакцинация "должна быть добровольной". Но, при отсутствии других средств остановить или даже предотвратить пандемию, считает "общим благом" рекомендовать прививки, особенно для защиты самых слабых и наиболее уязвимых граждан.

При этом там добавляют, что те, кто отказывается использовать вакцины, "должны делать все возможное, чтобы избежать" распространения инфекции.

В сообщении Ватикана также подчеркивается "моральный долг" фармацевтической промышленности, правительств и международных организаций обеспечить, чтобы вакцины "были доступны для беднейших стран".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее преподаватель Украинского католического университета Петр Гусак назвал "всемирным заговором" пандемию COVID-19, вакцинацию и 5G.