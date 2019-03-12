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"Ваша судьба будет печальна": Соловьев разразился угрозами к украинцам

4.6тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев набросился с обвинениями на украинцев и предрек им смутное будущее якобы из-за предательства России.

Бурную тираду рупор путинского преступного режима выдал в эфире своей программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он выразил уверенность в том, что событиями последних пяти лет украинцы якобы самостоятельно приблизили свою страну к неминуемой гибели, зря отдалив ее от России.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

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"Я бы хотел, чтобы украинцы задали себе один вопрос: стоило на Майдане уничтожать свою страну? Ничего, кроме трагичных и ужасающих результатов, для граждан Украины нет. Стоило потерять крупнейший рынок, который находится по соседству, российский? Который кормил и давал феноменальные возможности экономического роста? Стоило проводить вот этот идиотизм с издевательством над собственной историей и втаптывать могилы своих предков? Если вы отвечаете на это "да", ну, судьба ваша будет печальна. Предатели в этом мире живут плохо. Очнитесь, граждане Украины!" — угрожающе высказался Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Соловьев заявил, что Украина движется к своему распаду, в итоге которого якобы полностью потеряет южные и восточные регионы. По его словам, это является логическим продолжением развала СССР.

  • Также он считает, что Россия не только может не признавать итог будущих выборов в Украине, но и ее саму как государство. Так страна-агрессор якобы должна ответить на закрепление в Конституции Украины ее намерения стать полноправным членом НАТО и ЕС.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Комментарии
73
38
Смешно
1
Интересно
0
Печально
11
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Смешно! Соловьев как брошенный муж- садист, который с пеной у рта обвиняет бывшую жену и доказывает, что ей будет плохо без мужа- сволочи
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9
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Symon Valeriy
Symon Valeriy
Это говорят убийцы ,обвиняя жертвы оставшиеся в живых.
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