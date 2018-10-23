''Ваш орлан все склевал?'' Путин отличился хамской выходкой на встрече с помощником Трампа

Глава России Владимир Путин отличился резким выпадом на встрече с помощником президента США Джоном Болтоном.

Так, российский лидер поставил Болтону вопрос, намекая на жесткую политику Вашингтона в отношении Москвы.

"На гербе США изображен орлан, который держит с одной стороны 13 стрел, а с другой 13 оливок, как знак миролюбивой политики. Ваш орлан все оливки склевал, остались одни стрелы?" - спросил Путин.

В свою очередь помощник Трампа ответил лаконично: "Оливок я с собой не привез".

"Для президента страны, которую символизирует курица-мутант, шутить над любым гербом - последнее дело. Придерживался бы уже традиций - шутил, как обычно, о "половых органах бабушки", - посмеялся над Путиным политолог Алексей Голобуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин внезапно захотел встретиться с Трампом, назвав возможную дату и место.