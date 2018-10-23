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''Ваш орлан все склевал?'' Путин отличился хамской выходкой на встрече с помощником Трампа

20.6тЧитать материал на украинском

Глава России Владимир Путин отличился резким выпадом на встрече с помощником президента США Джоном Болтоном.

Так, российский лидер поставил Болтону вопрос, намекая на жесткую политику Вашингтона в отношении Москвы.

''Ваш орлан все склевал?'' Путин отличился хамской выходкой на встрече с помощником Трампа

"На гербе США изображен орлан, который держит с одной стороны 13 стрел, а с другой 13 оливок, как знак миролюбивой политики. Ваш орлан все оливки склевал, остались одни стрелы?" - спросил Путин.

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В свою очередь помощник Трампа ответил лаконично: "Оливок я с собой не привез".

"Для президента страны, которую символизирует курица-мутант, шутить над любым гербом - последнее дело. Придерживался бы уже традиций - шутил, как обычно, о "половых органах бабушки", - посмеялся над Путиным политолог Алексей Голобуцкий.

''Ваш орлан все склевал?'' Путин отличился хамской выходкой на встрече с помощником Трампа

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин внезапно захотел встретиться с Трампом, назвав возможную дату и место.

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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
...однако подчеркнул, что «оливковую ветвь с собой не привёз». завшивел старый орлан, ходящий под себя овливковыми косточками
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Стук Кастрюль,ходящий в твою дырявую каструлю,что у тебя на голове.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
ботоксный старикашка савсем ебанулся, сначала "рай" теперь "оливки"...походу его кроет как Брежнева в 81-ом...
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Савченко Александр,так чего ждёт,уже пятый год,не хоронит 5 раз ,могучий старикашка,он же твой хозяин,он же твой царь.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
лилипут обосрался как всегда! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Трубицын Александр,когут,нафиг нам надо, твои деревянные фубли,ними даже жопу впадло подтирать.
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