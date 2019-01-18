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''Вас все ненавидят!'' Пропагандисты Путина впали в ярость из-за яркой речи украинца

3.1тЧитать материал на украинском

Украинский общественный деятель Вадим Трюхан вывел из себя кремлевских пропагандистов речью, разоблачающей оккупационный советский режим в Европе после Второй мировой войны.

Бурная дискуссия по этому поводу состоялась в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

"Так называемое освобождение Европы СССР. Большинство людей были счастливы, потому что их освободили от нацистского режима. Но то, с чем они столкнулись потом, перечеркнуло все те позитивы, которые принесло освобождение советской армии", — сказал Трюхан.

Столь смелое заявление украинца взбесило скандальную ведущую передачи Ольгу Скабеева, и она набросилась на него с необоснованными обвинениями.

"Вы себе даже не представляете, как вас сейчас ненавидят все наши телезрители! И мы при этом даем вам слово. Вы говорите "так называемое освобождение". Вы с ума сошли в Украине! Это преступление! Это не просто переписывание истории — вы своих родных предаете!" — возмутилась пропагандистка.

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Однако Трюхан не отказался от своих слов и объяснил россиянке, почему приход "советов" в Европу стал новой оккупацией. Для этого он использовал крайне убедительные аргументы.

"Там массово арестовывали людей, высылали их в ГУЛАГ. Когда развалился социалистический блок, люди начали исследовать эти события. И теперь все меньше и меньше остается людей в Европе, которые считают, что это было какое-то благо. Большинство людей считают, что это была трагедия", — подчеркнул он.

Вадим Трюхан

Вадим Трюхан

Скриншот видео

Трюхана перебил ведущий передачи Евгений Попов и также начал сыпать едкими упреками в его адрес. "Вы несете такой бред! И предаете собственных родителей, отцов, дедов и прадедов!" — озвучил он свои претензии. Скабеева, в свою очередь, добавила, что может испытывать по отношению к Трюхану только презрение.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Трюхан вывел из себя Скабееву, заявив, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину миллионы россиян лягут в землю.

В ноябре между ним и пропагандисткой также произошел скандал. Украинец сделал ей замечание за распространение фейков о пропаганде нацизма в Украине среди детей. Трюхан заявил, что Скабеевой должно быть стыдно за постоянную ложь перед своим сыном, а та, в свою очередь, потребовала от оппонента "закрыть рот".

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Тема
российская пропаганда
Персона
Вадим Трюхан
Место
Россия
Тег
СССР
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
любуйтесь на президента - https://www.facebook.com/100002026115849/videos/vb.100002026115849/1974920525918799/?type=2&video_source=user_video_tab
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Так скоро у ватных долбо"бов будет новый Гулаг, валить в Сибири лес китайцам. =) Сколько туда ватоправославных ботов-копипастеров поедет.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Ошибка Сталина, нужно было всех зачищать, а не оставлять в живых в тюрьмах ... СССР в следствие нападения защищалось и имело все моральные права уничтожить врага агрессора под корень. И теперь, эти или их потомки, кого тогда помиловали, а не уничтожили, начинают рассказывать сказки.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Воронов Евгений, Россия всегда только "защищалась" и в результате прирастала территориями. А "освобожденные" после этого кровью харкали. Про давние времена говорить бесполезно, но о какой защите шла речь в 39-м в Польше, Прибалтике и Финляндии, в 56-м в Венгрии, в 68-м в Чехословакии... А Ангола, Вьетнам, Корея, Афганистан???
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