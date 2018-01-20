"Вас никогда не было": в Совфеде РФ посягнули на восемь областей Украины

Член Совета Федерации России по международным делам Игорь Морозов дерзко высказался об украинской государственности, заявив, что Киев получил ее из рук России, и Украины как таковой вовсе никогда не существовало.

Оскорбительное заявление он позволил себе в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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"Забудьте вы про Крым. Нет и никогда не было Крыма в составе Украины. Вы начните тогда с истории наших отношений. Украина получила государственность из рук России. Она никогда не была государством. Какой мы агрессор, когда мы вас сформировали? В 1922 году вас вообще не было, и мы сделали из вас союзную республику, и дали вам восемь областей. И если вы такой последовательный сторонник вашей истории, верните нам наши восемь областей", — обратился он к украинскому политологу Василию Вакарову, который также присутствовал в студии и затронул вопрос принятия Украиной закона о реинтеграции Донбасса и временно аннексированного Крыма.

Как сообщал "Обозреватель", одиозный российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что если он победит на выборах президента России 18 марта, то уже 20 марта над Киевом водрузят российский флаг, а вся армия Украины будет уничтожена.