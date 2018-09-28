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ПолитикаЭкономика

Варфоломей пригрозил проклятием Кириллу за ложь об Украине: в Греции обнародовали секретный диалог

10.5тЧитать материал на украинском

В Греции опубликовали отрывки из трехчасовой беседы между Вселенским Патриархом Варфоломеем и главой РПЦ Кириллом во время встречи в Фанаре 31 августа, во время которой представителей России из-за лжи и манипуляций жестко поставили на место.

Как следует из разговора, главной темой была Украина и предоставление Украинской Церкви автокефалии, приводит выдержки из материала греческого сайта "Ортодоксия" эксперт Института мировой политики Ярослав Коцюба.

Во время диалога глава московской церкви пытался убедить Патриарха Варфоломея, что не стоит УЦ предоставлять автокефалию, так как на Майдане состоялся "госпереворот" и теперь, мол, новая незаконная власть пытается через автокефалию укрепить свои позиции. При этом Кирилл убежден, что промосковские силы сбросят украинскую власть.

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"Емко парировал Патриарх Варфоломей, когда спросил кремлевских агентов: "Почему вы не можете свободно ездить в Украину? Не потому ли, что у вас нет там поддержки?" - сказано в статье.

Как пишет "Ортодоксия", очень раздражали Вселенского предстоятеля заявления митрополита Илариона Алфеева ( "главы МИД РПЦ") о том, что якобы "Порошенко подкупил Константинополь". Варфоломей предупредил московского пропагандиста в рясе, что если он не сможет доказать эти пустые обвинения, то его ждет "церковное проклятие".

"Если вы лжете, это вам зря не пройдет", - сказал Константинопольский Патриарх. Алфеев начал оправдываться: мол, он не говорил, что это Петр Порошенко, а "раскольники", которые ездили в Стамбул "не с пустыми руками". Варфоломей попросил Кирилла угомонить Илариона, который причинил много вреда в отношениях между Константинополем и Москвой", - говорится в диалоге.

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"Но самое главное, что в этом разговоре прозвучало: Украина была и остается канонической территорией Вселенской Церкви. Поэтому вопрос предоставления автокефалии лежит полностью в компетенции Матери-Церкви. Патриарх Варфоломей прямо сообщил Кириллу, что процесс уже запущен и прошел первый этап согласования и обсуждения", - резюмирует Коцюба.

Как сообщал OBOZREVATEL, Константинопольский Патриархат обосновал решение предоставить Украине автокефалию, опубликовав 29-страничный текст "Вселенский престол и церковь Украины - говорят документы".

Персоны
Патриарх КириллПатриарх Варфоломей
Место
Греция
Объекты
церковный конфликтУПЦ МПРПЦ
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Komikov Sergio
Komikov Sergio
если рЮцкий зЁлдатен плюется ядом, значит все верно описано в публикации...
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Валевич Борис
Валевич Борис
нам хоть с чертом только бы от них избавится
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Русский Солдат
Русский Солдат
Свидури, уймитесь, автофекалии вселенского патриарха в термосе уже на пути в хохложопию, термос большой, хватит всем страждущим.
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