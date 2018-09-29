Варфоломей разругался с Кириллом из-за Украины: опубликована стенограмма встречи

Появилась стенограмма трехчасовой беседы между Вселенским Патриархом Варфоломеем и главой РПЦ Кириллом во время встречи в Фанаре 31 августа.

Соответствующий текс протокола опубликовал сайт othodoxia.info. Предстоятели обсудили разногласия между церквями и отношение РПЦ к вопросу межцерковных отношении и меж-христианского диалога. Одной из самых горячих тем стала Украина.

Вселенский патриарх: Украинцы не чувствуют себя комфортно под властью России и желают быть абсолютно свободными в религиозном и политическом уровне и поэтому попросили Церковь-Матерь им помочь. Церковь-Матерь считает их запрос законным и будет следовать той политики, которая была определена на последней сессии Священного Синода. Кроме бывшего президента Януковича, которого я встретил 10 лет назад, все остальные приехали, попросили и молили Вселенский Патриархат о предоставлении автокефалии. В последние годы не только президент Порошенко, но и парламент страны приняли соответствующие решения.

Московский патриарх: Святейший, все те, которых вы упомянули, являются одной и той же политической силой.

Вселенский патриарх: Но они же являются представителями украинского народа.

Московский патриарх: Они не являются представителями народа. Захватили власть в результате государственного переворота во время Майдана. Они хотят автокефалии с целью укрепления своей власти, которую захватили незаконно. Народ будет их свергать и изгонять от власти, поэтому стремятся и хотят автокефалии для того, чтобы держаться у власти с поддержкой авторитета Вселенского Патриархата.

Вселенский патриарх: Издание Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви - это право Матери Церкви.

Московский патриарх: Предоставление автокефалии Украинской Церкви - это вопрос не только Константинопольской Церкви, но и всех православных и, следовательно, и нашей православной церкви.

Варфоломей напомнил, что ни Кирилл, ни митрополит Иларион не имеют права въезда в Украину, и что их не вспоминают во время богослужений.

"Разве вы считаете, что это не является проблемой? Это ли не убедительное доказательство того, что вас не встречают доброжелательно?" - спросил он.

Московский патриарх: Вы связываете эти вопросы, Святейший, с отношением украинского народа ко мне или с отношением нынешней политической власти? Думаю, что это две разные вещи. Сегодня политическая сила, которая представляет лишь 8% населения, против меня, но народ Украины своими молитвами меня поддерживает. Вот они, а не политики, и есть церковь.

Они спорили о подходах обеих церквей и интерпретации исторических событий. Кирилл напомнил о необходимости создания научной конференции, которая будет заниматься вопросами анализа исторических событий.

Московский патриарх: Считаю, что диалог будет более полезным, чем ошибки, которые будут нарушать единства православия.

Вселенский патриарх: Отнюдь не Вселенский Патриархат нарушил единство и согласие. Это делают те, кто хотят подорвать авторитет Константинопольской Матери-Церкви, те кто пытаются унизить ее.

Московский патриарх: Вы имеете в виду нас, Святейший?

Вселенский патриарх: Безусловно.

Московский патриарх: Поэтому и мы приехали сюда, Святейший, чтобы разъяснить этот вопрос.

Вселенский патриарх: Вы, Святейший, говорите о том что у вас есть миллионы верующих и что вы обладаете из-за этого политической силой. Но сколько из этих миллионов были крещены? Сколько из них ходят в церковь на богослужение? Для православия никогда количество верующих не было критерием. Наоборот, всегда критериями были святые правила, традиция и канонический порядок.

Стороны обсуждали вопрос подачи апелляций, а также права выдавать Томосы об автокефалии. Варфоломей попросил Кирилла передать ему досье главы УПЦ КП Филарета, который неоднократно подавал заявление на рассмотрение его дела, поскольку РПЦ наложила на него анафему.

Московский патриарх: Мы подходим к этой практике по-другому. Привилегия Вселенского Патриархата выдавать Томосы для установки Автокефальных церквей практикуется не потому, что обладает этой властью, а потому, что местные православные церкви были созданы в рамках стран его обычной юрисдикции. Украина же является частью русских земель Русской Церкви.

Вселенский патриарх к митрополиту Илариону: Вы заявили, что президент Порошенко подкупил Вселенского Патриарха. Я вас спрашиваю прямо: можете ли вы доказать это? Если вы не можете, то вы против Церкви-Матери и она наложит на вас проклятие. Это невозможно простить, когда вы сознательно лжете.

Митрополит Иларион: Я сказал, что раскольники, которые приезжают к Вселенскому Патриарху, нам известны в России, и что они приезжают не с пустыми руками.

Вселенский патриарх: Все с вами понятно.

В дискуссию вмешался Кирилл, который попросил Вселенского патриарха окружить Илариона любовью.

Вселенский патриарх: Святой Брат, он это делал много раз, он постоянно агрессивный и враждебный к Материнской церкви Константинополя. Прошу вас наказать его, чтобы он вел себя так, как подобает его сану, потому что он ведет себя вам в ущерб.

Как сообщал OBOZREVATEL, Константинопольский Патриархат обосновал решение предоставить Украине автокефалию, опубликовав 29-страничный текст "Вселенский престол и церковь Украины - говорят документы".