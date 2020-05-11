Вакцины от коронавируса в ближайшее время не будет: французов предупредили о новой массовой изоляции

Население Франции предупредили о необходимости быть готовыми к повторной массовой изоляции.

Данное заявление сделал координатор стратегии выхода Франции из режима изоляции, введенного из-за пандемии COVID-19 Жан Кастекс. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Должна быть предусмотрена чрезвычайная повторная изоляция", – написал Кастекс в докладе, опубликованном в первый день смягчения ограничений для французов по коронавирусной эпидемии.

Французов предупредили о новой массовой изоляции

Он призвал к обеспечению оборатности мероприятий, начавшихся в стране после отмены разрешений на перемещение людей в 100 км от дома, открытия непродовольственных магазинов, возобновления работы некоторых предприятий, библиотек, небольших музеев, обязательного ношения защитных масок в общественном транспорте.

"При отсутствии в ближайшие сроки вакцины или лечебного решения французское население остается уязвимым перед повторением эпидемии", – заявил Кастекс.

Отметим, что понедельник вечером Конституционный совет Франции утвердил закон о выходе страны из изоляции при сохранении ряда ограничений, связанных с чрезвычайной санитарной обстановкой. При этом совет внес поправки, направленные на ограничение количества лиц, имеющих доступ к персональным данным при отслеживании контактов инфицированных, и соблюдения прав изолированных больных.

По данным Генеральной дирекции министерства здравоохранения, за минувшие сутки во Франции умерли 263 инфицированных COVID-19 (70 днем ​​раньше), общее количество смертей с начала эпидемии достигло 26 643 человек. За время эпидемии в больницах вылечены 56724 человека. За последние сутки подтверждено 456 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 139 519 случаев заражения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Еврокомиссия предупредила о второй волне пандемии COVID-19. Данное заявление сделал официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмекер.