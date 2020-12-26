Вакцины от COVID-19 доставили во все страны ЕС

Карина Бондаренко Мир 12:31, 26.12.2020 Обновлено: 12:47, 26.12.2020

Первые вакцины от коронавируса, одобренные в Европейском Союзе, были доставлены во все страны ЕС.

Об этом 26 декабря в своем Twitter сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что вакцинация в странах начнется в воскресенье, 27 декабря.

"Сегодня мы начинаем переворачивать страницу трудного года. Вакцина #COVID19 доставлена ​​во все страны ЕС. Вакцинация начнется завтра во всем ЕС. Дни вакцинации #EU – это трогательный момент единства. Вакцинация – надежный выход из пандемии", – написала она.

Скриншот.
Ursula von der Leyen в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина предложит производителям вакцины от коронавируса транспортировку препарата в различные стране на самолете "Мрия", чтобы получить ее вне очереди.

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