Вакцину против COVID-19 начали доставлять в США и Европу, Украина еще думает о локдауне: статистика на 29 ноября. Обновляется
Коронавирус в мире и Украине поразил уже более 62,5 миллиона человек. За минувшие сутки им заразились еще более чем 574 тысячи жителей планеты.
Спустя почти год после первых случаев инфицирования в китайском городе Ухань, в Европе и США уже начали распространять американскую вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразился 709 701 человек. Умерли 12 093 пациента, выздоровели – 335 135.
Украинские врачи, политики и обычные граждане выступают за введение локдауна в стране. Но в правительственных кругах не так категоричны и до сих пор рассматривают такую меру для сдерживания распространения инфекции.
Странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 13,5 млн), Индия (больше чем 9,3 млн) и Бразилия (больше 6,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 17-я.
Вирус унес жизни более чем 1,45 млн человек в мире, но больше 43 млн смогли побороть его. Согласно официальной статистике, активными больными остаются около 18 млн.
Главное за 29 ноября:
На материковом Китае зафиксировали 11 новых случаев активной формы COVID-19. Также в стране зарегистрировали еще 10 пациентов с бессимптомным течением заболевания, пишет People's Daily.
В Украине действительно нужно вводить локдаун минимум на три недели, поскольку инкубационный период у коронавируса составляет от 14 до 21 дня. Сигналом же для усиления ограничений могут стать 20 тысяч заражений ежедневно, отметил нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
OBOZREVATEL выяснил, помогают или вредят витамины и антибиотики при COVID-19.
Врач предупредил о смертельных последствиях из-за приема антибиотиков при коронавирусе.
Экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов заявил, что встретить Новый 2021 год лучше всего в узком кругу людей, проживающих в одном помещении, чтобы существенно снизить риск заражения коронавирусом.
Главная опасность пандемии коронавируса в Украине заключается в том, что без надлежащей медицинской помощи остаются больные с кардиологическими и онкологическими заболеваниями, убеждена вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко.
Для профилактики заболевания коронавирусной инфекции в нынешних условиях лучше избегать массового скопления людей, хорошо спать, правильно питаться и принимать витамины. Такие советы дала инфекционист Евгения Менжулина в эфире телеканала "Украина 24".
В Санкт-Петербурге 36-летняя женщина, зараженная коронавирусом и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, родила ребенка и умерла в тот же день.
Данные сайта Worldometers свидетельствуют, что в странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Украина и Великобритания. В соответствующем мировом Украина находится на 7-м месте.
В мире за сутки 28 ноября обнаружили 574 182 случая заражения коронавирусом. В частности, по данным WHO Coronavirus Disease Dashboar, 193 685 новых больных зафиксировано в странах Европы.