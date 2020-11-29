Вакцину против COVID-19 начали доставлять в США и Европу, Украина еще думает о локдауне: статистика на 29 ноября. Обновляется

Коронавирус в мире и Украине поразил уже более 62,5 миллиона человек. За минувшие сутки им заразились еще более чем 574 тысячи жителей планеты.

Спустя почти год после первых случаев инфицирования в китайском городе Ухань, в Европе и США уже начали распространять американскую вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer.

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Коронавирусом в мире заразились более 62,5 млн человек Worldometers

Данные по новым случаям COVID-19 в странах мира за прошедшие сутки Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразился 709 701 человек. Умерли 12 093 пациента, выздоровели – 335 135 .

Украинские врачи, политики и обычные граждане выступают за введение локдауна в стране. Но в правительственных кругах не так категоричны и до сих пор рассматривают такую меру для сдерживания распространения инфекции.

Странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 13,5 млн), Индия (больше чем 9,3 млн) и Бразилия (больше 6,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 17-я.

Вирус унес жизни более чем 1,45 млн человек в мире, но больше 43 млн смогли побороть его. Согласно официальной статистике, активными больными остаются около 18 млн.

Карта распространения COVID-19 в областях Украины СНБО

В Украине количество заражений COVID-19 достигло почти 710 тысяч СНБО

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