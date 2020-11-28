Американскую вакцину от коронавируса производства компании Pfizer уже начали распространять в Европе и США.

Как The Wall Street Journal, доставкой вакцины занимается авиакомпания United Airlines. Указано, что это делают для того, чтобы вакцинация людей началась быстрее.

В частности, ее уже доставили в американский штат Мичиган и европейскую страну Бельгия. Вскоре вакцину планируют отправить в штат Висконсин (США) и Германию.

Для перевозки вакцины авиакомпания запросила разрешение на перевозку 6,8 тонны сухого льда, что в пять раз больше положенного по закону. Издание подчеркивает, что это необходимо для поддержания на борту низкой температуры, при которой можно безопасно хранить вакцину.

Напомним, 9 ноября компании Pfizer (ФРГ) и BioNTech (США) объявили, что их кандидат на вакцину против COVID-19, BNT162b2, продемонстрировал более, чем 90-процентную эффективность в защите от коронавируса лиц, которые не были ранее инфицированными. Установлено, что защита достигается через 28 дней после начала вакцинации, которая состоит из схемы приема двух доз.

Добавим, что ранее эксперты выразили обеспокоенность по поводу проблем с распространением вакцины Pfizer из-за ее специальных требований к хранению. Отмечается, что медпрепарат должен транспортироваться и храниться при температуре -70 градусов по Цельсию, что значительно ниже стандарта для вакцин от 2 до 8 градусов по Цельсию.

Ранее издание The Gurdian со ссылкой на исследование Morgan Stanley и Credit Suisse писало, что будущий рынок вакцин против COVID-19 может составить более 10 миллиардов долларов (7,6 миллиарда фунтов стерлингов) годовой выручки для фармацевтических компаний, хотя некоторые производители лекарств пообещали предоставлять свои вакцины на некоммерческой основе.

Как сообщал OBOZREVATEL, две вакцины против коронавируса оказались высокоэффективными, что дает надежду на скорейшее окончание пандемии. Всего разработкой занимается четыре компании: Moderna, Pfizer и BioNTech, AstraZeneca и Оксфордский университет, Johnson & Johnson.