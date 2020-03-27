Первые испытания вакцины от коронавируса COVID-19 начнутся в Испании и Норвегии.
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Об этом 27 марта заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус, передает CNBC. Тестировать четыре лекарственных препарата будут на добровольцах в рамках программы Всемирной организации здравоохранения по выявлению наиболее эффективного лечения COVID-19.
Тедрос Адханом Гебрейсус
"Мы рады сообщить, что в Норвегии и Испании первые пациенты будут записаны в программу "Тестов солидарности", которые будут сравнивать безопасность и эффективность четырех различных лекарств или комбинаций лекарств против COVID-19", – отметил Гебрейсус.
Он уточнил, что тесты помогут выявить работают ли те или иные лекарства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ВОЗ уже начала испытания первой вакцины от коронавируса.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что вакцина может появиться не ранее чем через год.
Ранее сообщалось, что в мире с беспрецедентной скоростью ведутся разработки около 20 вакцин от COVID-19.
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