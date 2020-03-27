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27 марта • обновлено в 20:10
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Вакцину от коронавируса ВОЗ начнет тестировать в Испании и Норвегии

1.6т
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Первые испытания вакцины от коронавируса COVID-19 начнутся в Испании и Норвегии.

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Об этом 27 марта заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус, передает CNBC. Тестировать четыре лекарственных препарата будут на добровольцах в рамках программы Всемирной организации здравоохранения по выявлению наиболее эффективного лечения COVID-19.

Тедрос Адханом Гебрейсус

Тедрос Адханом Гебрейсус

"Мы рады сообщить, что в Норвегии и Испании первые пациенты будут записаны в программу "Тестов солидарности", которые будут сравнивать безопасность и эффективность четырех различных лекарств или комбинаций лекарств против COVID-19", – отметил Гебрейсус.

Он уточнил, что тесты помогут выявить работают ли те или иные лекарства.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Швейцария Женева
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