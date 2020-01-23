Могли заразиться десятки тысяч! В Китае объявили о начале испытаний вакцины против смертельного вируса на людях

Коронавирус nCoV, который был обнаружен в Китае и распространился по всей Азии, гораздо более заразен, чем считалось ранее. Человек может подхватить его из простого кашля или чихания.

Об этом сообщается в материале Daily Mail. По данным издания, болезнь убила как минимум 17 людей, почти 600 пациентов заразились по крайней мере в 10 странах.

"Эксперты предсказывают, что истинное количество случаев заболевания может исчисляться тысячами, что может привести к гибели 2 человек из 100", – сказано в статье.

Так, ученые предупредили, что только в Ухане могли заразиться около 10 000 человек.

Врачи в центральной больнице Уханя общаются с пациентом с коронавирусом Daily Mail

Ситуация в Китае

В настоящее время зарегистрированы случаи заболевания в 25 провинциях Китая. Из-за быстрого распространения болезни жесткий карантин по состоянию на 23 января был объявлен в трех китайских городах.

Крупные мероприятия, посвященные китайскому новому году, отменили в Пекине. Власти в Эчжоу закрыли железнодорожные станции, а Хуанганг объявил, что он также приостановит движение общественных автобусов и поездов, следуя примеру города Ухань (где и была зафиксирована вспышка вируса).

Отмечается, что в Ухане с помощью специального газа дезинфицируют улицы, на дорогах заблокировано движение транспорта, а покупатели массово сметают товары из полок супермаркетов.

Дезинфекция улиц Уханя Daily Mail

Люди в масках в Гонконге Daily Mail

Пассажира авиакомпании с подозрением на коронавирус вывозят из аэропорта в карантинной коробке Daily Mail

Вирус уже в 10 странах

23 января еще три страны – Сингапур, Вьетнам и Саудовская Аравия – объявили, что зафиксировали случаи заражения.

В Сингапуре был госпитализирован 66-летний мужчина, который прилетел из Уханя с семьей в понедельник, 20 января. Его 37-летний спутник также находится в больнице под наблюдением, но его диагноз пока не определили.

Во Вьетнаме заразились отец и сын, которые также были в городе Ухань. Они находятся в больнице в Хошимине. По словам вьетнамских властей, пациенты в "удовлетворительном состоянии".

Министр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран подтвердил, что индийской медсестре, работающей в Саудовской Аравии, поставлен диагноз "инфекция", и она находится в больнице.

Известно, что в целом болезнь распространилась минимум на 10 стран, включая США. Заболевший американец из штата Вашингтон до изоляции вступил в тесный контакт по меньшей мере с 16 людьми. Они находятся под наблюдением.

"Мы полностью контролируем ситуацию. У нас есть план, и мы думаем, что он будет очень хорошо реализован", – высказался о ситуации американский президент Дональд Трамп.

Европейские чиновники в сфере здравоохранения опасаются, что никогда ранее не встречавшийся вирус достигнет континента.

Пациенты с подозрением на инфекцию есть также в Колумбии, Бразилии, Мексике и Канаде.

Подтвержденные случаи заболевания Daily Mail

Как можно заразиться

Доктор Дэвид Хейманн, эксперт по инфекционным заболеваниям из Лондонской школы гигиены, сообщил: "Сейчас мы наблюдаем распространение второго и третьего поколения".

Распространение в третьем поколении означает, что люди могут заразиться от других людей, которые также подхватили вирус от человека, а не от источника животного происхождения.

В то же время Хейманн добавил: есть все больше свидетельств того, что вирус передается через кашель или чихание, но нет никаких доказательств, что он передается по воздуху.

Экран показывает температуру тела прибывающих пассажиров в международном аэропорту Гонконга Daily Mail

Вакцин и лекарств нет

Лекарств против этого вируса пока не существует. Однако, высокопоставленный чиновник из Национального института здравоохранения Китая 22 января объявил, что испытания вакцины против 2019-nCoV на людях могут начаться в течение трех месяцев.

Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, сообщил, что его агентство сотрудничает с кембриджской биотехнологической компанией Moderna Inc над разработкой вакцины.

"Мы уже работаем над этим. И, надеюсь, через три месяца мы сможем начать первую фазу испытаний на людях", – сказал Фаучи.

Он добавил, что институт собирает информацию, чтобы помочь врачам со всего мира в выявлении симптомов коронавируса.

"Наша работа в конечном итоге заключается в разработке контрмер", – отметил эксперт.

Пассажирам в машине предлагают защитную маску. Чунцин, Китай Daily Mail

Специалисты по вакцинам в Университете Бэйлора также работают над модификацией уже существующего препарата, приспособляя его для предотвращения атипической пневмонии от нового коронавируса.

Однако декан университета Питер Хотез предположил, что, вероятно, для развертывания этой программы нужны годы.

"На данном этапе мы не можем сказать, будет или не будет работать", – признал он.

Известный китайский вирусолог при этом обвинил власти Китая: они, по его словам, ввели карантин только когда узнали реальные масштабы распространения зараженных. Десятки пациентов не получили лечение в Ухани и отправились в Шанхай и Пекин.

Сообщается, что масштабы заражения могут быть выше чем от прошлого вируса SARS раз в 10.

Отметим, вирус, получивший название nCoV-2019, появился в Ухане в декабре (предположительно, на продовольственном рынке) и распространился в другие страны через путешественников.

Супермаркет в городе Ухань Daily Mail

Проверка температуры на железнодорожной станции Ханчжоу на востоке Китая Daily Mail

Очередь в аэропорту Гонконга Daily Mail

Медицинские работники в Гонконге, одетые в защитное снаряжение Daily Mail

🛑🦠📹 #China en Cuarentena, en la ciudad de #Wuhan por el #coronavirus.



⚠️El transporte público, el ferrocarril y los vuelos en el aeropuerto de la ciudad fueron suspendidos. pic.twitter.com/i6JPJGCELo — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🔥ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ🔥 (@ChalecosAmarill) January 23, 2020

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В городе Ухань (Китай), где началось распространение смертельного коронавируса, объявили бессрочный карантин.

Также власти Китая отменили все спортивные соревнования как минимум до апреля из-за риска распространения смертельного заболевания.

Коронавирус nCoV присутствует в двух подвидах: MERS и SARS. Они различаются по первичным симптомам и могут приводить к вирусной пневмонии.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram