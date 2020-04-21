Будут тестировать на людях! В Британии сообщили о прорыве с вакциной от коронавируса
В Великобритании объявили, что начнут испытания вакцины от коронавируса COVID-19 на добровольцах уже в четверг, 23 апреля.
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Об этом на брифинге 21 апреля сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок, передает The Sun (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Препарат был разработан Оксфордским университетом. "В обычное время для достижения этой стадии требуются годы, и я очень горжусь проделанной работой", – сказал министр.
"В то же время мы будем вкладывать средства в производственные мощности, чтобы, если какая-либо из этих вакцин сработает более безопасно, мы могли сделать ее доступной для британцев как можно скорее", – добавил он.
Хэнкок отметил, что процесс поиска вакцины потребует "проб и ошибок". Министр также обратился к британским ученым, ведущим поиск вакцины, заявив, что он "поддержит их в упор и предоставит им все необходимые ресурсы".
"В конце концов, преимущество первой страны в мире, которая разработала успешную вакцину, настолько велико, что я ставлю на это все", – сказал Хэнкок.
Как писал OBOZREVATEL, ранее министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Алок Шарма заявил, что создание вакцины против коронавируса займет много месяцев, и нет никаких гарантий, что она сработает.