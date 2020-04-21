Будут тестировать на людях! В Британии сообщили о прорыве с вакциной от коронавируса

В Великобритании объявили, что начнут испытания вакцины от коронавируса COVID-19 на добровольцах уже в четверг, 23 апреля.

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Об этом на брифинге 21 апреля сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок, передает The Sun (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В Британии будут испытывать вакцину от COVID-19 на людях Коллаж

Препарат был разработан Оксфордским университетом. "В обычное время для достижения этой стадии требуются годы, и я очень горжусь проделанной работой", – сказал министр.

"В то же время мы будем вкладывать средства в производственные мощности, чтобы, если какая-либо из этих вакцин сработает более безопасно, мы могли сделать ее доступной для британцев как можно скорее", – добавил он.

Хэнкок отметил, что процесс поиска вакцины потребует "проб и ошибок". Министр также обратился к британским ученым, ведущим поиск вакцины, заявив, что он "поддержит их в упор и предоставит им все необходимые ресурсы".

"В конце концов, преимущество первой страны в мире, которая разработала успешную вакцину, настолько велико, что я ставлю на это все", – сказал Хэнкок.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Алок Шарма заявил, что создание вакцины против коронавируса займет много месяцев, и нет никаких гарантий, что она сработает.

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