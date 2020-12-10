Вакцинированные от COVID-19 британцы пожаловались на аллергию: стоит ли волноваться

В ходе массовой вакцинации от коронавируса в Британии у двух людей возникла острая аллергическая реакция на вакцину Pfizer и BioNTech. После этого у многих возник вопрос, стоит ли волноваться перед прививкой.

Как пишет ВВС со ссылкой на экспертов, различные вакцины, не только от COVID-19, действительно могут вызвать аллергическую реакцию, но редко. То есть аллергия сама по себе не является чем-то неожиданным.

Например, анафилаксия – тяжелая аллергическая реакция, которая угрожает жизни, возникает примерно раз в миллион доз вакцин.

Эксперт по вакцинам в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Стивен Эванс отметил, что даже обычная пища может вызвать серьезную аллергию, но это касается далеко не каждого.

Все дело в чувствительности к компонентам в составе вакцины, например, желатину или яичному белку, или же к самой вакцине в целом. Скажем, людям, страдающим аллергией на яйца, иногда рекомендуют не делать прививки от гриппа.

Профессор экспериментальной медицины в Имперском колледже Лондона Питер Опеншоу подтвердил, что как и в случае со всеми продуктами питания и лекарствами, существует очень малая вероятность аллергической реакции на любую вакцину.

"Однако важно, чтобы мы поставили этот риск в перспективу. Возникновение любой аллергической реакции было одним из факторов, которые отслеживались в третьей фазе клинического испытания вакцины Pfizer/BioNTech... Сообщалось об очень малом количестве аллергических реакций как в группах вакцин, так и в плацебо (0,63% и 0,51%)", – сказал он.

Напомним, у двух работников Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) появилась острая аллергическая реакция на прививку новой вакциной против COVID-19 от Pfizer и BioNTech. Произошло это в первый день начала массовой иммунизации в этой стране.

Оба работника имеют историю серьезных аллергических реакций, они носили с собой специальный шприц с адреналином. Обоим сразу оказали помощь и сейчас с ними все хорошо.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 декабря в Великобритании начали массовую вакцинацию против COVID-19. Первой прививку от компаний Pfizer и BioNTech получила 90-летняя Ковентри Маргарет Кинан.

Вакцинируют в Британии сначала медицинских работников и людей старше 80 лет. Хотя прививка не является обязательной.