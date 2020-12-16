Обещавшая вакцины для Украины программа COVAX на грани срыва – Reuters

COVAX, программа Всемирной организации здравоохранения по вакцинации от COVID-19 жителей бедных стран, столкнулась с "очень высоким" риском срыва и может оставить государства без прививок до 2024 года.

Об этом сообщило агенство Reuters, ссылаясь на внутренние документы Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ). Напомним, Украина договорилась с фондом COVAX о поставке бесплатных 8 млн доз вакцин. Предварительно, поставки ожидаются в начале 2021 года.

Reuters пишет, что в COVAX борются с нехваткой денег, проблемами с поставками и сложными договорными отношениями с компаниями-поставщиками препарата. Негативную роль также играет то, что программа была разработана в спешке и действует на "неизведанной территории".

"Риск неудачи в создании успешного центра COVAX очень высок", – говорится во внутреннем отчете GAVI.

В одной из служебных записок от 25 ноября, включенных в документы ГАВИ, консультанты отмечают, что наибольший риск для программы связан с положениями в контрактах на поставки. Они позволяют странам не покупать вакцины, забронированные через COVAX.

Отмечается, что этот отчет и другие документы обсуждаются на заседании правления ГАВИ 15-17 декабря.

Напомним:

COVAX – международный проект, объединяющий 189 стран.

Он был запущенный ВОЗ совместно с ГАВИ и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям.

Цель COVAX – поставка не менее 2 миллиардов доз вакцин к концу 2021 года, чтобы охватить 20% наиболее уязвимых слоев населения в 91 стране с низким и средним уровнем дохода.

В рамках инициативы COVAX разрабатывается девять вакцин-кандидатов и еще девять потенциальных вакцин проходят оценку; одновременно ведутся переговоры с другими производителями.

12 декабря Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение препарата.

Бесплатных 8 млн доз вакцины от этого фонда хватит на 4 млн украинцев (одному человеку нужно сделать две инъекции).

В Минздраве обещали, что вакцина против коронавируса будет бесплатной для украинцев, которые относятся к группе риска.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в The Economist считают, что массовый доступ граждан к вакцинации против COVID-19 в Украине можно ждать не раньше апреля 2022-го или в 2023 году.