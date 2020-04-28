Вакцинация БЦЖ снижает смертность от COVID-19: Илларионов указал на связь

Вакцинация БЦЖ является важнейшим статистически доказанным показателем значительных различий по заболеваемости и смертности от коронавируса COVID-19 в различных странах мира.

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Такое мнение в интервью "Гордону" высказал бывший советник Путина, российский экономист и старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

"Для жителей бывшего Советского Союза и граждан наших новых независимых республик это хорошо известная прививка, по-моему, с 1952 года ею прививалось все население СССР обязательно, при рождении. И выяснилось, что эта прививка создает дополнительный иммунитет или мобилизует иммунитет человека, который действует не только против туберкулеза, но, как теперь мы видим, и против коронавируса", – утверждает он.

Илларионов подчеркнул, якобы уже через месяц после того, как начинается стадия эпидемического взрыва на той или иной территории, страны, в которых была обязательная вакцинация БЦЖ против туберкулеза, имеют уровни заболеваемости и смертности примерно в 15 раз ниже, чем в тех, где такая вакцинация проводилась выборочно, только для групп риска, была добровольной или обязательной в прошлом.

Он отметил, что такие страны находятся в Западной Европе. Тогда как в США, Канаде, Италии никогда не было обязательной вакцинации БЦЖ. В Испании такую отменили 30 лет тому назад, а в Португалии – только в 2017 году.

"И если мы посмотрим на уровни заболеваемости и смертности между Испанией и Португалией, то они различаются на порядок. В восточной части Германии статистически этот уровень в несколько раз ниже, чем на ее западной территории. Другой пример: в Южной Америке есть страна Эквадор, в которой нет обязательной вакцинации БЦЖ. А в соседних Перу и Колумбии есть. Разница тоже в несколько раз", – перечислил экс-советник главы РФ.

При этом от подчеркнул, что такие наблюдения основываются только на анализе статистических данных, а не медицинских.

"Там, где проводилась и проводится постоянная и обязательная вакцинация всего населения БЦЖ, старинной вакциной, которой больше 100 лет, там вырабатывается дополнительный иммунитет против коронавируса и уровни смертности и заболеваемости ниже", – подытожил Илларионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заведующая лабораторией гриппа Института эпидемиологии Алла Мироненко заявила, что вакцина БЦЖ не может предотвратить распространение коронавируса, поскольку оба возбудителя имеют разные структуры.